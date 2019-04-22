Молдаване массово возвращаются на Родину к Пасхе

Накануне праздников на границе Молдовы очень оживленно, тысячи граждан въезжают в страну.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. В преддверии пасхальных праздников граждане Молдовы массово приезжают на Родину из-за границы, об этом свидетельствуют данные пресс-службы Пограничной полиции.

© Sputnik / Miroslav Rotari На молдо-украинской границе открыт новый КПП "Унгурь-Бронница"

Согласно этим данным, за последнее время на контрольно-пропускных пунктах было зарегистрировано 66 555 пересечений границы.

Более половины, а именно - 36 670 человек - въехали в Молдову.

Кроме того, государственную границу пересекли 15 635 транспортных единиц, из которых 8 170 автомобилей были зарегистрированы в Молдове.

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Наиболее востребованными пунктами в эти дни стали Леушены (12 063 человек), Международный аэропорт Кишинева (8 043), Отачь (7 113), Скулень (6 519), Джурджулешты-Галац (4 204), Паланка (3 670) и другие.

Такие потоки людей формируют очереди на КПП. Например, в воскресенье на таможнях Вулканешты и Мирное выстроились внушительные очереди, а время ожидания превысило 30 минут.

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