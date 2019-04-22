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Жара

Скоро жители Молдовы "окунутся" в лето - ждать осталось недолго

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Как показывает практика, весна в Молдове долго не задерживается, ей на смену приходит по-настоящему летний зной.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik, Андрей Петрик. Как показывает практика метеонаблюдений, весна в Молдове долго не задерживается. Не успели граждане страны спрятать в шкафы зимние куртки, которые им понадобились в уже традиционный апрельский холод, как надо доставать сразу летние вещи. Для акклиматизации, как говорится, нет и нескольких дней, а жители республики переносятся в лето, как на машине времени, переодеваясь в летнее "в воздухе". 

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Свидетельством всему вышесказанному могут стать прогнозы метеорологов, которые пророчат нам настоящее лето уже через несколько дней. Так, уже в четверг апрельское солнце прогреет воздух по стране до +21, +22 градусов. В пятницу днем, 26 апреля, в республике будет и того жарче - столбик термометра поднимется до +23, +24 градусов. 

Настоящая же жара придет в страну в субботу и воскресенье, 28 апреля, когда православные христиане нашей страны будут отмечать Пасху.

В эти два дня температура воздуха в дневные часы по республике прогреется до +25, +26 градусов по Цельсию, осадков не предвидится.

Следует отметить, что 28 апреля в стране наиболее жарко было в военном 1943-м году, когда термометры показали +30,4 градуса. 

Молдова и глобальное потепление

Большинство ученых, изучающих климат Земли, сегодня не сомневается в том, что глобальное потепление существует, и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать в пределах 1,5 градуса Цельсия. В пользу этого говорят результаты замеров с десятков климатических спутников, тысяч метеорологических станций и буйков в море, и сотни компьютерных моделей климата планеты.

"Сейчас почва и океаны поглощают примерно половину антропогенных выбросов, что замедляет глобальное потепление. Пока не понятно, как долго это будет продолжаться. Если у их аппетитов есть какой-то предел, то через некоторое время мы достигнем точки насыщения, в результате чего глобальное потепление ускорится", — объяснил Пьер Гентин из Колумбийского университета в Нью-Йорке (США).

Остров в океане
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Для предотвращения подобного сценария все страны мира подписали в декабре 2015 года первое всеобщее и обязательное Парижское соглашение по борьбе с глобальным потеплением.

Глобальное потепление, как показывают наблюдения последних лет, заметно увеличит число экстремальных погодных явлений, в том числе потопов и засух, что может сильно повлиять на круговорот углерода между биосферой, почвой и атмосферой.

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"Если процессы в почве будут развиваться, то она начнет поглощать не больше, а меньше углекислоты к середине столетия. Это приведет к резкому увеличению в концентрации СО2 в атмосфере и еще большему ускорению глобального потепления", — заявила исследователь Джулия Грин.

В свою очередь, начальник управления метеорологии Государственной гидрометеорологической службы Лидия Трещило заявила, что тенденция повышения среднегодовых температур актуальна не только для Ближнего Востока, но и для Европы, в частности, восточной ее части.

"Средняя температура в Молдове поднялась на один градус. Для средней температуры – это большая цифра. Можно категорично заявить, что у нас тренд идет на увеличение температуры воздуха", - заявила специалист.

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Теги:
прогноз, зной, жара, погода, Молдова
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