Динамика дня: что сегодня будет в Молдове

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Представитель России в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Сергей Губарев заявил о необходимости скорейшей встречи в формате 5+2. Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

Губарев напомнил, что последний раз переговоры в таком формате ( с участием Кишинева, Тирасполя, гаранотов России и Украины, посредников ОБСЕ, наблюдателей ЕС и США) прошла год назад. По его словам, "приднестровское урегулирование не должно становиться заложником неких внутриполитических процессов".

"В качестве первого шага, полагаю, следует восстановить практику поездок в регион делегации посредников и наблюдателей в формате "5+2", - отметил Губарев.

Политические события дня

Ожидается, что президент Молдовы Игорь Додон обратится в Конституционный суд (КС), чтобы получить четкую интерпретацию: вправе ли глава республики самостоятельно выдвигать кандидатуру на должность премьер-министра, пока парламент недееспособен.

Цены в Молдове продолжают расти, в частности, в стране еще больше подорожала промышленная продукция.

Продолжаются переговоры по созданию правящего парламентского большинства.