Все лучшее – на стол: сколько стоит отметить Пасху

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Вне зависимости от материального достатка, православные жители Молдовы всегда стремятся приготовить к Пасхе определенные блюда, характерные для этого праздника.

Пасхальные яйца, куличи, творожная пасха, ягненок, красные яйца и свежая брынза всегда присутствуют на праздничном столе в этот день. Конечно же, многие хозяйки готовят и голубцы, блюда из свинины, различные колбасы и горячие блюда. Не забыты также свежие и консервированные овощи, оливки, зелень и, конечно же, вино.

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Корреспондент Sputnik Молдова подсчитал примерную стоимость такого стола. На рынке один килограмм мяса ягненка стоит от 65 до 80 леев. В магазинах дороже – до 112 леев за килограмм.

В предпраздничные дни килограмм свежей брынзы стоит 70-75 леев, а десяток яиц - 14-17 леев.

Творожная пасха продается по цене 40 - 70 леев, пасха от крупнейшего производителя хлебобулочных изделий в стране стоит 44 лея. Цены на куличи сильно варьируются в зависимости от размера изделия, декора, количества наполнителей (изюм, цукаты, орехи, шоколад и т.п.).

Помидоры продаются на рынке по 35-40 леев, столько же стоят огурцы. Зелёный лук, петрушку и укроп можно купить за 5 леев – небольшой пучок. Килограмм редиса стоит 22 лея.

Если мы добавить на стол колбасу, традиционный кагор, сладости и фрукты, то сумма, потраченная на приготовление пасхальной трапезы, составит примерно 3000 леев. Именно столько потратил корреспондент Sputnik, чтобы запастись продуктами к Пасхе для себя и своей семьи.

Как правило, за день до Пасхи торговцы рынках Кишинева поднимают цены. Поэтому, если нужно сэкономить, лучше запастись продуктами заранее.

В этом году Пасха будет отмечаться 28-29 апреля, в Республике Молдова эти дни объявлены праздничными.

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