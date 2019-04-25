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Свалка Бубуечь

Конец жидким отходам: что произошло на бывшей свалке в Бубуечь

© Sputnik / Vladimir Polusatov
В Молдове
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Муниципальные власти Кишинева признают, что жидкий фильтрат, который образуется от гниения органического мусора, крайне опасен для почвы и подземных вод. Он содержит практически всю таблицу Менделеева, в том числе и тяжелые металлы.

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik, Дарья Чернега. Примэрия Кишинева запустила работу новой станции по очистке фильтрата, который скапливается на бывшей свалке в пригородном поселке Бубуечь.

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По прогнозам чиновников, для того, чтобы избавить почву от жидких загрязнений, понадобится, по одним оценкам, до семи лет, по другим – более десяти.

На грани экологической катастрофы

Свалка в Бубуечь просуществовала шесть с половиной лет. За небольшой отрезок времени она стала настоящим бедствием для Кишинева. С самого начала площадку стали использовать как мусорный полигон с нарушением стандартов экологической безопасности. Местные власти срочно перенесли место захоронения бытовых отходов в этот населенный пункт после того, как жители поселка Цынцэрены неоднократно блокировали доступ к официальной городской свалке. Примеру жителей Цынцэрен вскоре последовали и те, кто проживает в Бубуечь.

Невыносимая вонь, полчища насекомых, крыс и бродячих собак отравляли существование жителям пригорода. Свалку в Бубуечь в итоге закрыли, бытовые отходы законсервировали. Но проблема осталась.

Жидкость, которая образуется в результате гниения органических отходов, продолжает попадать в почву и сточные воды. А оттуда - в реку Бык, которая протекает в непосредственной близости. Решение, которые нашли городские власти, - это станция по очистке фильтрата.

Принципы работы

Как заявил во время запуска станции исполняющий обязанности примара Руслан Кодряну, объект начали строить осенью прошлого года.

Современное оборудование работает по принципу обратного осмоса. То есть идет фильтрация жидкой массы, которая поступает с места временного складирования отходов, пояснил главный инженер предприятия "Autosalubritate" Виктор Сиркенко. Опасную жидкость откачивают с помощью насосов. Затем она попадает в бассейны, где проходит очистку.

"Используются химикаты – концентрированная серная кислота, которая расщепляет данный фильтрат. Потом через определенную систему фильтров происходит очистка", - отметил Сиркенко.

Как заверяют специалисты, 80% жидкости, которую получают после фильтрации, это – чистая вода, годная для технических нужд. Сколько точно времени понадобится на очистку полигона в Бубуечь от опасной субстанции, точно сказать никто не может.

Румынские специалисты, которые помогали устанавливать объект, отметили, что по опыту других городов, на эти работы уходит от трех до семи лет. Главный инженер "Аutosalubritate", в свою очередь считает, что тот объем отходов, который захоронен на полигоне (речь идет о десяти с половиной миллионах кубов), может производить ядовитую жидкость более десяти лет. После того, как выбросы фильтрата в Бубуечь будут сведены на нет, станцию можно будет перевезти в другое место.

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"Эта станция – мобильная. Когда закончим очистку полигона от жидких отходов, сможем переместить ее на другую свалку в пределах муниципия", - отметил исполняющий обязанности примара Кишинева Руслан Кодряну.

Где еще необходимо современное оборудование

Не лучшим образом ситуация складывается и на свалке в Цынцаренах. Там объем фильтрата больше, чем в Бубуечь, признаются чиновники из примэрии Кишинева. Как дал понять Виктор Скиренко, на этом объекте дела тоже скоро сдвинутся с мертвой точки.

"Проведен тендер, подписан контракт, и уже готова станция по очистке фильтрата, производительность которой в три раза мощнее", - заявил сотрудник "Autosalubritate".

Кроме того, примэрия Кишинева рассматривает возможность установки подобной станции и в пригородном поселке Сынжера. На строительство объекта в Бубуечь было потрачено пятнадцать с половиной миллионов леев.

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Теги:
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