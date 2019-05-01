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Подарок трудящимся на 1мая: в Молдове увеличилась минимальная зарплата

© Sputnik / Yana Zaharova
В Молдове
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Кабинет министров утвердил решение об увеличении минимальной зарплаты в реальном секторе экономики.

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Минимальная зарплата в Молдове составит 2775 леев в месяц, такое решение недавно принял кабинет министров. Выросла "минималка" ненамного, всего на 165 леев. Средняя зарплата по оценкам правительства на 2019 год не превысит 356,7 евро.

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Ожижадается, что ежемесячная зарплата вырастет на 7,6% по сравнению с предыдущим годом, в 2020 г.– на 9% (на 3,8% в реальном выражении) – до 7250 леев, в 2021 г. – на 9,7% (на 4,4%),

Судя по данным Евростата, в Молдове самые низкие в Европе оклады. Например, в Болгарии гарантируемые минимиум составляет 235 евро, а средняя заработная плата по стране - 475 евро. Самые богатые европейцы живут в Люксембурге ( 1700 евро - "минималка", 3500 евро зарплата в среднем по стране), в Швеции 1550 евро и 2650 евро соответственно. Примерно на том же уровне оклады в Финляндии и Ирландии. 

Далее идут: Нидерланды - 1430 евро и 2200 евро,  Франция - 1350 и 2250  евро, Великобритания - 1250 и 2600 евро, Бельгия - 1215 и 2150 евро, Германия - 1150 и 2350 евро,  Австрия - 1050 и  2300 евро, Испания - 1000 и 1800 евро, Италия - 900 и 1825 евро,  Кипр - 800 и 1750 евро,  Португалия - 700 и 1000 евро.  

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