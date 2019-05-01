Подарок трудящимся на 1мая: в Молдове увеличилась минимальная зарплата

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Минимальная зарплата в Молдове составит 2775 леев в месяц, такое решение недавно принял кабинет министров. Выросла "минималка" ненамного, всего на 165 леев. Средняя зарплата по оценкам правительства на 2019 год не превысит 356,7 евро.
Ожижадается, что ежемесячная зарплата вырастет на 7,6% по сравнению с предыдущим годом, в 2020 г.– на 9% (на 3,8% в реальном выражении) – до 7250 леев, в 2021 г. – на 9,7% (на 4,4%),
Судя по данным Евростата, в Молдове самые низкие в Европе оклады. Например, в Болгарии гарантируемые минимиум составляет 235 евро, а средняя заработная плата по стране - 475 евро. Самые богатые европейцы живут в Люксембурге ( 1700 евро - "минималка", 3500 евро зарплата в среднем по стране), в Швеции 1550 евро и 2650 евро соответственно. Примерно на том же уровне оклады в Финляндии и Ирландии.
Далее идут: Нидерланды - 1430 евро и 2200 евро, Франция - 1350 и 2250 евро, Великобритания - 1250 и 2600 евро, Бельгия - 1215 и 2150 евро, Германия - 1150 и 2350 евро, Австрия - 1050 и 2300 евро, Испания - 1000 и 1800 евро, Италия - 900 и 1825 евро, Кипр - 800 и 1750 евро, Португалия - 700 и 1000 евро.
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