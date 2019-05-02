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Граница

Кого больше: прибывших на пасхальные праздники в Молдову или тех, кто уехал

© Photo: Guvernul Republicii Moldova
В Молдове
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Во время пасхальных праздников на государственной границе не обошлось без нарушений: какие законы не соблюдали чаще всего жители страны и иностранные граждане.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. За последние сутки на границе Республики Молдова было зарегистрировано более десятка нарушений, об этом сообщает пресс-служба Пограничной полиции Молдовы.

Пукт пропуска в Скуленах
© Sputnik / Miroslav Rotari
На границах Молдовы оживленно: нарушения и отдых на каникулах

За сутки 12 человек нарушили режим КПП. Также были зарегистрированы две попытки предъявить поддельные документы и одна попытка незаконного провоза товаров. Помимо этого три иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы, еще четыре водителя проигнорировали правила использования виньеток. Один человек, находящийся в конфликте с законом, был задержан.

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В пунктах пересечения поток лиц составил 63 141 переход. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 34 179. Из общего числа людей, пересекающих границу, 31 780 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 14 195 пересечений, среди которых 7 881 автомобиль с иностранными номерами. В настоящее время все КПП работают в обычном режиме. 

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Теги:
нарушения, Пасха, пограничники, граница
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