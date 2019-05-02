Кого больше: прибывших на пасхальные праздники в Молдову или тех, кто уехал

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. За последние сутки на границе Республики Молдова было зарегистрировано более десятка нарушений, об этом сообщает пресс-служба Пограничной полиции Молдовы.
За сутки 12 человек нарушили режим КПП. Также были зарегистрированы две попытки предъявить поддельные документы и одна попытка незаконного провоза товаров. Помимо этого три иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы, еще четыре водителя проигнорировали правила использования виньеток. Один человек, находящийся в конфликте с законом, был задержан.
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В пунктах пересечения поток лиц составил 63 141 переход. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 34 179. Из общего числа людей, пересекающих границу, 31 780 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 14 195 пересечений, среди которых 7 881 автомобиль с иностранными номерами. В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.
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