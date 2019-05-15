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Распятие

Двое рецидивистов пойдут под суд за кражи в монастыре

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Ничего святого: дважды ограбили церковь изощренным способом - злоумышленники вынесли ценностей на сумму более одного миллиона леев.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Двое рецидивистов отправятся на скамью подсудимых за кражу в особо крупных размерах в монастыре в Дрокиевском районе. Прокуроры завершили расследование и передали материалы уголовного дела в суд. 

Пустой карман, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, кражи совершены в начале апреля этого года в монастыре Святого пророка Ильи в селе Никорены Дрокиевского района.

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По данным ведомства, один из обвиняемых проник внутрь монастыря через окно и украл ряд ценностей.

Три дня спустя он вернулся на место преступления с сообщником, который в тот день досрочно освободился.

Распятие и свечи
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Через окно злоумышленники проникли в церковь и украли золотые и серебряные украшения, которые монастырь получил в дар от прихожан, а также оклад иконы Пресвятой Богородицы.

По данным следствия, ущерб составил более одного миллиона леев. Злоумышленников задержали в тот же день на автовокзале в Сороках. При них обнаружили украденные ценности, которые затем вернули монастырю. 

Задержанными оказались 45-летние жители Фалештского и Оргеевского районов. Ранее они уже привлекались к ответственности за серию краж в церквях. Мужчины полностью признали свою вину. Теперь обвиняемым грозит до 12 лет тюрьмы.

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Теги:
Генпрокуратура, суд, кража, монастырь
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