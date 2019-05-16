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Важно для желающих пересечь границу Молдовы: о чем предупредили власти

© Sputnik / Павел Паламарчук
В Молдове
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Информацию обнародовала Таможенная служба Молдовы : что надо знать всем, кто собирается пересекать границу республики.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Таможенный паромный пункт "Косэуць" возобновил свою работу. По информации Таможенной службы Молдовы, этот контрольно-пропускной пункт не работал в течение пяти дней.

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Деятельность пункта "Косэуць" была прервана 11 мая из-за поднятия уровня воды в Днестре.

"В настоящее время все таможенные посты работают в нормальном режиме", - сообщили в Таможенной службе.

Косэуцкая паромная переправа соединяет молдавский и украинский берега Днестра в районе сел Косэуць (РМ) и Ямполь (Украина).

Таможенный проект

Ранее Таможенная служба опубликовала в интернете визуализацию проекта по реконструкции пропускного пункта в Скулень. Судя по рисункам, объект заметно преобразится и будет соответствовать всем современным требованиям.

Пропускной пункт расширят на полтора гектара и модернизируют. Работы планируют начать этой осенью.

Самое заметное изменение - число полос для движения автотранспорта, которых станет вдвое больше — 16 вместо нынешних восьми.

На въезде и выезде будут оборудованы три полосы для легковых автомашин, три для грузовиков, одна для автобусов и одна для VIP-транспорта и дипломатического корпуса.

Кроме того, на территории КПП построят новое административное здание и помещения для проверки багажа.

Работы по реконструкции рассчитаны на три года. Проект будет реализован в рамках международной программы, которую финансируют правительства Молдовы, Румынии и бюджет Европейского союза.

Таможенный пункт Скулень — один из самых загруженных на молдо-румынской границе. В пиковые дни через него проходит до двух тысяч единиц транспорта.

В рамках программы также будут реконструированы КПП на участках Леушены-Албица и Джурджулешты-Галац.

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Теги:
Украина, граница
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