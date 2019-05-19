Рядом с Молдовой произошло самое сильное землетрясение c начала месяца

В сейсмической зоне Вранча уже на протяжении нескольких лет наблюдается большая активность.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. В минувшую ночь в Румынии произошло землетрясение. Подземные толчки силой 4,1 балла были зафиксированы в 22:23 в сейсмической зоне Вранча.

© AP Photo / Marco Ugarte Румынский сейсмолог: во Вранче ожидается серия мощных землетрясений

По информации Института физики Земли, очаг землетрясения залегал на глубине 120 км.

Приборы зафиксировали колебания земной коры вблизи населенных пунктов Нехою (45 км), Одобешть (49 км), Ковасна (53) и Пэнчиу (56 км).

Это землетрясение стало самым сильным с начала этого месяца.

Cпасет ли дверной проем при землетрясении>>>

"Мы находимся в довольно спокойном периоде. С 1987 года не было землетрясений магнитудой более 7. И этот период может продлиться. В ближайшем или более отдаленном будущем могут быть и сильные землетрясения или даже волна сильных подземных толчков", - заявил глава румынского Института физики земли Мирча Радулян, которого цитирует romaniatv.net.

© AP Photo / Irwin Fedriansyah Необычное землетрясение произошло в Молдове в Глодянском районе

Такого же мнения придерживается и директор Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Игорь Никоарэ.

На вопрос корреспондента Sputnik о том, стоит ли ожидать мощного землетрясения в Молдове в ближайшее время, специалист отметил, что по всем имеющимся данным, в Карпатах один раз в 36-37 лет происходит сверхсильное землетрясение. В этом смысле можно проанализировать землетрясения 1940 и 1977 годов.

"Исходя из среднестатистических многолетних наблюдений, раз в сто лет происходят три таких землетрясения. Так как с 77-го года прошлого века столь мощной сейсмической разрядки не происходило, мы – в ожидании такого события. Важно быть готовыми в любой момент и не паниковать", - сообщил Никоарэ.

Сейсмолог: каждый день без землетрясения приближает нас к очень мощным толчкам>>>

По словам эксперта, каждый последующий день после сильнейшего землетрясения постепенно приближает нас к следующей подобной серии подземных толчков.

© Sputnik / Как спастись во время землетрясения

Смотреть видео Слушать радио Прочитать другие новости