Вся правда о старом Кишиневе

КИШИНЕВ, 19 мая - Sputnik, Сергей Цуркану. В конце XIX века в Российской Империи вышло 19 томов грандиозной энциклопедии "Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении", которая была подготовлена товариществом М. О. Вольфа.

Разумеется, присутствует там и описание Кишинева как столицы Бессарабской губернии. Самое интересное, что многое в этой книге не только перекликается с нынешним временем, но и разрушает устойчивые мифы о прошлом старого города. Позволю себе процитировать издание, разбавляя старые описания своими комментариями.

© Photo: Oldchisinau.com Гравюры старого Кишинева из книги XIX века

"В 1812 году, по присоединении Бессарабии к России, Кишинёв был местечком с 7 000 жителей. В 1828 году, когда он был объявлен губернским городом, в нём было около 18 тыс. жителей. С того времени народонаселение его увеличилось более, чем в шесть раз, хотя в последние годы рост города несколько приостановился и статистика показывает не увеличение, а скорее даже уменьшение числа жителей. Это явление объясняется, вероятно, проведением железных дорог, которые обыкновенно приводят к ослаблению искусственно созданных и к возникновению новых центров. Кишинёв же, занимая в губернии центральное место, стоя на перепутье торгового пути из Одессы в Каменец-Подольск, Новоселицу и Могилёв, всё-таки в значительной мере живёт искусственной жизнью. Отнимите у него звание губернского города, и он сократится до величины и значения среднего уездного городишки".

Как видим, Кишинев не был естественно возникшей столицей, как изначально существовавший крупный город, а стал главным губернским городом в силу волевого решения центральных властей. Интересно следующее наблюдение, - оно, на мой взгляд, перекликается с выводами недавно побывавшего у нас британского блогера, которые многих обидели.

© Sputnik / Евгений Панасенко Сказ о том, как британский блогер граждан Молдовы обидел

"Корреспондент одной газеты "Daily News", посетивший Кишинёв в 1876 году, во время мобилизации армии, решительно не хотел верить, что Кишинёв — город, да притом ещё и губернский. Он считал его деревней. Действительно, пустынные улицы Кишинёва, его огромные площади, пустыри и бесконечные заборы, окна с железными решётками, по ночам наглухо запираемые ставнями, наконец, отсутствие удобств цивилизованной жизни не дают ему права на звание города в европейском смысле. Даже лучшие улицы вымощены в немногих местах. И если летом песчаный грунт и страшная пыль делают город похожим на песочницу, то в остальные времена года он уподобляется чернильнице. Грязь в нём классическая, пользующаяся известностью. Освещение улиц керосиновое, и освещаются только лучшие улицы, о водопроводе нет и речи".

Что ж, за 140 лет кое-что изменилось, а в остальном можно похвастать любовью к традициям, – бесконечные заборы и грязь, как и летняя пыль, - они никуда не делись. Что касается освещения – керосин остался в прошлом, а электрический свет в ночное время по-прежнему слаб.

"Не может город похвалиться также обилием развлечений и бойким течением общественной жизни. Его разноязычное население, состоящее из молдаван (около 50%), евреев (20%), русских (10%), затем армян, греков, и других "восточных человеков", имеет слишком мало общего между собой. Местная, молдавская, "интеллигенция", - это, конечно, пародия на интеллигенцию. Плохо образованная, но любящая поездки за границу, алчная до наживы, тщеславная и ленивая, она отстала от массы населения, из которой вышла только вчера, и стыдится своего происхождения, не пристав, однако, к цивилизованной жизни, от которой заимствовала лишь страсть к внешнему блеску. В её руках земское и городское самоуправление не могло принять правильной формы, чуждой эксплуататорских замашек".

© Photo: Oldchisinau.com Гравюры старого Кишинева из книги XIX века

Насчет развлечений – тут ситуация, на мой взгляд, никак не изменилась. К превеликому сожалению, проще съездить на выступления всемирно известных музыкантов в Бухарест, Москву или Киев. А вот второе наблюдение может показаться по настоящему обидным или даже "имперским" на тот момент – утешает лишь то, что, по-моему, сейчас оно подходит к огромному числу нуворишей и новых "хозяев жизни" со всего постсоветского пространства.

Кстати, часто можно услышать мнение, что река Бык давным-давно была полноводной, широкой и даже судоходной. Старый фолиант, о котором идет речь, опровергает эти мнения, оказывается, тогда все было еще хуже, чем сейчас.

"С восточной и северной стороны город ограничен долиной р. Бык, за которой поверхность тоже холмиста и спускается к реке то отлогими, то крутыми обрывистыми скатами. Холмы эти каменисты, пустынны и заняты, главным образом, выгоном. Долина Быка — самое нездоровое место, источник лихорадок для всего "нижнего" города".

Авторы энциклопедии покусились также на весьма устойчивый архетип – "солнечная Молдавия". Как говорится, тогда еще писали правду – не зря ведь жители Кишинева любят поездки к морю сильнее, чем соседи.

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"Вообще Кишинёв не может быть назван здоровым городом. Независимо от лихорадок и тифов, обусловленных близостью болот и несоблюдением санитарных требований, вредное влияние на здоровье имеет крайнее непостоянство погоды. Удушливо жаркие дни и холодные ночи; засухи и дожди; быстрые переходы от оттепелей к сильным морозам и обратно; наконец, ветры, то холодные и сухие, то влажные и удушливые, дующие по целым дням и утихающие только ночью, — таковы особенности кишинёвского климата. Но вообще климат Кишинёва умеренно-тёплый. Зимы обыкновенно малоснежные и весна начинается, однако, с половины февраля. Лучшее время года — осень с её ясной, тёплой погодой и обилием всяких фруктов, особенно винограда. Самое тяжёлое время — лето, знойное, сухое, когда жара доходит до 40 градусов (на солнце), пыль облаками носится по улицам города и недостаток зелени и отсутствие купания делают жизнь в Кишинёве положительно невыносимою. Между тем здесь вовсе не принято выезжать летом на дачи, да и дач вовсе не существует. Помещики, проводящие зиму в городе, на лето уезжают в деревню, остальные же обыватели, круглый год проводя в городе, и ничего — не жалуются. Привычка — вторая натура".

© Sputnik / Яков Берлинер В каком состоянии находятся памятники и исторические места в Молдове

В следующей цитате опять обнаруживается, что старые проблемы Кишинева никуда не исчезли, – правда, тюремный замок почти полностью разрушился при землетрясении 1940 года, а вот стоимость жилья в Кишиневе по-прежнему может превышать стоимость аналогичного в Болгарии или даже Испании – этому парадоксу уже больше 100 лет.

"Памятников старины в Кишинёве и его окрестностях не сохранилось никаких. Из общественных зданий города, кроме собора, обращает на себя внимание здание тюрьмы, выстроенной в мавританском стиле. Внутри она тесна и грязна, как большинство наших тюрем, но внешний вид её очень внушителен, напоминая рыцарский замок. К довершению характеристики Кишинёва нужно сказать, что если жизнь в нём не отличается особыми удобствами, зато она не дешева, так что, например, цены на квартиры немного уступают столичным".

Хотелось бы верить, что сегодняшним поверхностным чтением этой замечательно книги мы не оскорбили ничьих чувств – и даже собственных, дорогие кишиневцы. Я из этого чтения сделал главный для себя вывод – прошлое ближе, чем кажется.

А что думаете вы – напишите об этом в комментариях к этой статье.

При написании статьи частично использована информация сайта oldchisinau.com

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