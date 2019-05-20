Если питомец ушел навсегда: где и как хоронить в Кишиневе домашнее животное

За границей похороны и аренда места под могилу любимца влетает в копеечку: в Кишиневе все бесплатно, но не всегда торжественно.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik, Дарья Чернега. В одном из парков в столичном секторе Буюканы разрастается кладбище для домашних животных. Оно существует в укромном от посторонних глаз месте уже порядка 15 лет. Многие могилы животных венчают надгробные плиты и православные кресты.

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Кроме имени любимого питомца на них выбиты годы жизни и слова скорби.

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У представителей муниципального предприятия "Autosalubritate" отдельное мнение по поводу того, где следует хоронить умерших животных. Они считают: в этом деле важно позаботиться о том, чтобы не допустить распространения инфекций.

Бесплатная услуга



В Кишиневе существует официальный некрополь для захоронения умерших животных, однако он совсем не похож на кладбище, существующее на Буюканах. Это яма, выбранная с учетом влияния разлагающихся останков на почву и сточные воды. Как рассказал заместитель директора одного из подразделений "Autosalubritate" Александр Бажура, существуют определенные правила, согласно которым должно происходить захоронение домашних питомцев.

"Люди должны знать, что эта услуга - бесплатная. Достаточно позвонить на наше предприятие и сообщить о смерти питомца. После этого приедет машина, которая заберет труп. Животных хоронят в специально отведенном месте – так называемом некрополе, - рассказал Бажура.

В идеале смерть животного должен констатировать врач-ветеринар. А муниципальные службы решают, что делать дальше. Если питомец умер от тяжелой инфекции, его труп сжигают. Остальных ждет братская могила.

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"Я понимаю, что в некрополе нет места поставить памятник каждому животному, но, думаю, это – не самая большая проблема", - отметил сотрудник "Autosalubritate".

За границей все официально

Молитва, крохотный гробик, любимые игрушки и даже траурный марш – так, например, по сообщениям российских СМИ, хоронят питомцев на первом официальном кладбище животных в Москве. "Человеческое" отношение к ушедшему любимцу влетает в копеечку. Место для могилы берут в аренду, которая в год стоит порядка четырех тысяч рублей (или 1100 леев). Гораздо дороже эта услуга обходится в Берлине. Там за аренду места под могилку для животного просят в среднем 250 евро. В Молдове кладбище для домашних животных появилось стихийно и бесплатно.

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"Это не так просто - официально организовать кладбище. Для того, чтобы его построить, нужны геодезические изыскания, ведь необходимо понимать, в какую сторону идут подземные воды, какое влияние будет оказано на почву. Нужно много разрешений", - поделился мнением Александр Бажура.

Пока о таком бизнес-проекте в молдавской столице публично никто не заявлял.

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