В маршрут велогонки Chisinau Criterium 2019 внесены изменения

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. После старта участникам велогонки Chisinau Criterium 2019 предстоит проехать по следующему маршруту:

Бульвар Штефана чел Маре → ул. В. Александри → ул. В. Микле → бул. Штефан чел Маре → ул. Армянская → бул. Штефан чел Маре → ул. В. Александри → бул. Штефан чел Маре → ул. А. Лэпушняну → бул. Штефан чел Маре → Площадь Великого Национального Собрания.

Дистанция одного круга составляет 5 км. Таким образом, участникам дистанции 15 km by Naturalis (MTB ONLY) предстоит проехать 3 круга по указанному маршруту; участникам 30 km by Technosoft (MTB + ROAD) — 6 кругов и участникам дистанции 60 km (ROAD ONLY) — 12 кругов.

Вдоль трассы будут доступны две точки гидратации, расположенные на ул. Тома Чорба и ул. Армянская. В релакс-зоне будет расположена дополнительная точка питания и гидратации для участников, которые уже финишировали.

Международным информационным партнером Chisinau Criterium 2019 выступает информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Подробнее о маршруте велогонки можно узнать на официальном сайте мероприятия criterium.md

