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Маунтинбайкеры, шоссейники и дети вышли на старт Chisinau Criterium

В выходные некоторые центральные улицы Кишинева будут перекрыты

© Sputnik / Evghenii Panasenco
В Молдове
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В субботу, 25 мая, и в воскресенье, 26 мая, в связи с проведением в Кишиневе ежегодной городской велогонки Chisinau Criterium 2019 некоторые центральные улицы города будут перекрыты и недоступны для движения личного и общественного транспорта.

КИШИНЕВ, 23 мая - Sputnik. В Кишиневе пройдет ежегодная городская велогонка Chisinau Criterium 2019. Будут перекрыты некоторые центральные улицы.

Для того, чтобы избежать сложностей на дорогах и не стоять в пробках, организаторы мероприятия просят жителей столицы ознакомиться с информацией о перекрытых улицах и схемой движения общественного транспорта в дни проведения соревнований.

С 25 мая (01:00) до 26 мая (18:00) будет перекрыт бульвар Штефана чел Маре в отрезке от ул. Пушкина до ул. Бэнулеску Бодони.

26 мая с 03:00 до 15:00 будет перекрыт бульвар Штефана чел Маре в отрезке от ул. Лэпушняну до ул. Армянская. Также в вышеуказанный промежуток времени движение транспорта будет недоступным на ул. Александри в отрезке от ул. М. Варлаам до ул. 31 августа.

Также организаторы велогонки обращают внимание водителей на то, что 25 мая в Кишиневе пройдет массовый велозаезд, в котором примут участие тысячи велосипедистов. Колонна участников будет сопровождаться патрульной полицией. Просьба соблюдать правила дорожного движения, не мешать участникам и следовать указаниям полиции.

Схема движения общественного транспорта в дни проведения соревнований:

Автобусы

  • Маршрут № 26 приостановлен.
  • Маршрут № 5:

В одну сторону: с ул. Бэнулеску-Бодони по ул. Колумна, ул. Измаил, бул. Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту.
В обратную сторону: с бул. Штефан чел Маре по ул. Измаил, ул. Александру чел Бун, ул. А. Пушкина и далее по установленному маршруту.

  • Маршрут № 11: с ул. Тигина по ул. Букурешть, ул. Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту.
  • Маршруты № 17 и 46: с бул. Штефан чел Маре по ул. А. Щусева, ул. Букурешть, ул. Измаил, бул. Штефан чел Маре, ул. Чуфля, ул. Букурешть, ул. А. Щусева и далее по установленному маршруту.
  • Маршрут № 122:

В одну сторону: с бул. Штефан чел Маре по ул. А. Щусева, ул. Букурешть, ул. Чуфля, бул. Негруцци и далее по установленному маршруту.
В обратную сторону: с бул. Негруцци по ул. Чуфля, ул. Букурешть, ул. А. Щусева, бул. Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту.

Троллейбусы

  • Маршруты № 7, 10, 24, 25: маршрут сокращается до ул. Албишоара (до остановки "Цирк").
  • Маршруты № 1, 4, 5, 8, 22: будут перенаправлены на ул. Букурешть.
  • Маршрут № 30, 31: с бул. Дачия по ул. Букурешть, ул. Бэнулеску-Бодони, ул. Когэлничану, ул. А. Пушкина, ул. Букурешть, бул. Дачия и далее по установленному маршруту.Маршрут № 2: с ул. Асаки по ул. Халиппа, ул. Измаил, ул. Букурешть, ул. Чуфля, по виадуку и далее по установленному маршруту.
  • Маршрут № 29: с ул. Михай Витязул по ул. Колумна, ул. Коандэ, площадь Дмитрия Кантемира, бул. Штефан чел Маре, ул. Михай Витязул, ул. Петрикань, ул. Мирчешть и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы

Маршруты № 116, 129:

В одну сторону - с бул. Григоре Виеру по ул. К. Тэнасе, ул. Бэнулеску-Бодони, ул. Александру чел Бун, ул. Колумна, ул. Михай Витязул, ул. А. Щусева, ул. 31 августа 1989 и далее по установленному маршруту.
В обратную сторону - с ул. Матеевич по ул. А. Пушкина, ул. Букурешть, ул. А. Щусева, ул. Михай Витязул, ул. Митрополит Дософтей, ул. С. Лазо, ул. Колумна и далее по установленному маршруту.

Маршрут велогонки Chisinau Criterium 2019
© Photo : Chisinau Criterium 2019
Маршрут велогонки Chisinau Criterium 2019

Маршрут № 114:

В обратную сторону - с ул. 31 августа 1989 по ул. Василе Александри, ул. Букурешть и далее по установленному маршруту.
Маршрут № 138 сокращается до ул. Колумна.
Маршрут № 175: с бул. Дачия по ул. Букурешть, ул. Измаил, бул. Штефан чел Маре, ул. Чуфля и далее по установленному маршруту.
Маршрут № 192: с ул. Арменяскэ по ул. Букурешть, ул. Измаил, ул. Митрополит Варлаам, ул. Арменяскэ и далее по установленному маршруту.

Маршрут велогонки Chisinau Criterium 2019:

Изменение дорожного движения согласовано с Дорожной Полицией муниципия Кишинев и одобрено Примарией.

Движение общественного и автомобильного транспорта на остальных улицах города в этот период сохранится в прежнем режиме.

Подробнее о маршруте велогонки можно узнать на официальном сайте мероприятия criterium.md

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Теги:
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