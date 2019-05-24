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Президент обратится в КС по вопросу о проведении местных выборов

© Sputnik / Rodion Proca
В Молдове
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Тема:
Парламентские выборы 2019: результаты (238)
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Глава государства Игорь Додон заявил, что администрация президента после 9 июня обратится в КС, чтобы президенту или премьеру отдали право назначить дату местных выборов.

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Президент Игорь Додон сообщил, что готов обратиться в Конституционный суд, чтобы узнать, можно ли назначить дату проведения местных выборов, если в стране нет действующего парламента.

"Администрация президента после 9 июня обратится в КС, чтобы право назначить дату местных выборов передали президенту или премьеру. На сегодняшний день у нас есть функциональный парламент, который должен был сделать это", - заявил Додон в эфире одного из телеканалов.

"Я не против того, чтобы местные выборы проводили в один день с парламентскими, но в КС должны решить, возможен ли подобный вариант. Возможно, между этими двумя событиями должен пройти определенный период времени", - добавил Додон.

Первое заседание парламента 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон - парламенту: либо вы занимаетесь работой, либо - досрочные выборы

Ранее президент сообщил, что у депутатов есть время до 7-9 июня, чтобы сформировать парламентское большинство, иначе страну ждут досрочные выборы.

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля.

Додон: "Оцениваю шанс досрочных выборов в 90 процентов">>>>

Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

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Тема:
Парламентские выборы 2019: результаты (238)

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Теги:
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