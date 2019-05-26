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Gagauzia

ЦИК: все кандидаты на пост главы автономии должны знать гагаузский язык

CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia!
В Молдове
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Председатель ЦИК Гагаузии Иван Комур рассказал корреспонденту Sputnik, как проходит процедура тестирования кандидатов на знание родного языка.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik, Марина Чакир. Кандидатам на пост башкана (главы) Гагаузской автономии предстоит сдать экзамен на знание родного (гагаузского) языка. Об этом рассказал корреспонденту Sputnik председатель местной Центральной избирательной комиссии Иван Комур.

Гагаузия
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По его словам, исходя из положения избирательного кодекса, который был утвержден Народным собранием автономии, проверку на знание гагаузского языка у претендента на пост главы региона должна проводить лингвистическая комиссия (ЛК). 

"После того, как претенденты обратятся в ЦИК с документами для регистрации, мы направляем документы в ЛК, которая в течении пяти дней должна будет организовать тестирование претендента. Если он успешно пройдет процедуру, то ЛК отправит в ЦИК документы и сертификат о том, что кандидат соответствует требованиям.

"Только после этого, мы будем рассматривать его заявку в качестве претендента на должность башкана", - сказала Комур.

Глава ЦИК пояснил, как проходит тестирование на знание языка. Учитывая, что башкан публичное лицо, официально представляющее автономию, то, соответственно, его выступления должны быть на гагаузском языке.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Одним из этапов тестирования законодатель установил публичную речь продолжительностью до 10 минут. Вторым этапом является чтение текста от 200 до 300 слов на гагаузском языке. Наблюдатели в составе семи человек (представитель Комратского государственного университета, представитель научного центра Маруневич, представитель педагогического колледжа им. М.Чакира и другие специалисты в области знания гагаузского языка) будут оценивать выступающего и определять его уровень знания языка", - отметил Комур.

Выборы главы региона пройдут 30 июня. На данный момент в ЦИКе Гагаузии зарегистрировано 3 кандидата - Ирина Влах, Иван Бургуджи и Сергей Чимпоеш. Они уже прошли тестирование. Об участии в выборах башкана Гагаузии также заявили Василий Аладов и Михаил Влах. 

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