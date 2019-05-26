ЦИК: все кандидаты на пост главы автономии должны знать гагаузский язык

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik, Марина Чакир. Кандидатам на пост башкана (главы) Гагаузской автономии предстоит сдать экзамен на знание родного (гагаузского) языка. Об этом рассказал корреспонденту Sputnik председатель местной Центральной избирательной комиссии Иван Комур.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Гагаузии отмечают годовщину принятия основного закона автономии

По его словам, исходя из положения избирательного кодекса, который был утвержден Народным собранием автономии, проверку на знание гагаузского языка у претендента на пост главы региона должна проводить лингвистическая комиссия (ЛК).

"После того, как претенденты обратятся в ЦИК с документами для регистрации, мы направляем документы в ЛК, которая в течении пяти дней должна будет организовать тестирование претендента. Если он успешно пройдет процедуру, то ЛК отправит в ЦИК документы и сертификат о том, что кандидат соответствует требованиям.

"Только после этого, мы будем рассматривать его заявку в качестве претендента на должность башкана", - сказала Комур.

Глава ЦИК пояснил, как проходит тестирование на знание языка. Учитывая, что башкан публичное лицо, официально представляющее автономию, то, соответственно, его выступления должны быть на гагаузском языке.

© Sputnik / Miroslav Rotari Гагаузия временно осталась без башкана

"Одним из этапов тестирования законодатель установил публичную речь продолжительностью до 10 минут. Вторым этапом является чтение текста от 200 до 300 слов на гагаузском языке. Наблюдатели в составе семи человек (представитель Комратского государственного университета, представитель научного центра Маруневич, представитель педагогического колледжа им. М.Чакира и другие специалисты в области знания гагаузского языка) будут оценивать выступающего и определять его уровень знания языка", - отметил Комур.

Выборы главы региона пройдут 30 июня. На данный момент в ЦИКе Гагаузии зарегистрировано 3 кандидата - Ирина Влах, Иван Бургуджи и Сергей Чимпоеш. Они уже прошли тестирование. Об участии в выборах башкана Гагаузии также заявили Василий Аладов и Михаил Влах.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK