Во избежание затопления: на Днестре укрепляют дамбу длиной в три километра

Спасатели и сотрудники других ответственных служб смогли уменьшить риск наводнения в селе Крокмаз,построив дамбу.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. За последние сутки спасатели вместе с представителями других служб и госучреждений укрепили 120-метровую дамбу для защиты села Крокмаз от наводнения.

© Sputnik / Nicu Goncear Молдову может затопить - жители некоторых районов в шоке

Уровень воды в Днестре и других водоемах сильно поднялся в результате прошедших проливных дождей. Поэтому риск выхода реки на пойму очень высок. Для укрепления плотины было использовано 6 800 мешков с песком.

Руководство и сотрудники Службы ЧС координировали работы на других проблемных в направлении села Тудора.

Глина и четыре тысячи мешков с песком были заложены в основу заграждений общей длиной более километра.

Работы продолжаются - специалисты сейчас укрепляют трехкилометровую дамбу. В работах принимают участие спасатели, карабинеры, солдаты, рабочие, а также представители местных властей.

Всего в полевом лагере, который развернут в Крокмазе для того, чтобы предотвратить наводнение, находятся 300 человек и 97 единиц техники.

Продолжается наблюдение за уровнем речных вод, осматриваются опасные участки, а также идет оповещение население о возможных рисках.

На уровне правительства, для организации мероприятий по предотвращению наводнений после повышения уровня воды в реках Днестр и Прут, 24 мая начала работу кризисная ячейка, в которую вошли эксперты ряда государственных учреждений.

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