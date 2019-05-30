Пока вы спали: детали визита Додона в Башкирию, госпитализация Ассанжа

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Официальная делегация Молдовы, которую возглавляет президент Игорь Додон, после заседания совета ЕАЭС в Нур-Султане, отправилась в Башкортостан. Там Додон встретился с врио главы Башкортостана Радием Хабировым.

"Владимир Путин отметил, что ЕвразЭС намерен расширять связи с другими государствами, в первую очередь, с ближайшими соседями, в том числе Молдовой", – приветствовал Радий Хабиров молдавского президента. – Башкортостан готов участвовать в укреплении этого сотрудничества.

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Игорь Додон подчеркнул, что президент Молдовы впервые с момента обретения страной независимости посещает Башкортостан, и выразил уверенность в том, что этот визит послужит укреплению взаимодействия и наращиванию товарооборота.

"Россия является инвестором № 1 в экономику Молдовы. По итогам прошлого года товарооборот нашими странами составил около 1 млрд долларов, – сказал Игорь Додон. – Но мы с Владимиром Путиным договорились, чтобы как можно больше наших регионов сотрудничали между собой".

По словам Додона, на основании подписанных соглашений можно обсуждать вопросы реализации конкретных инвестпроектов.

Госпитализация Ассанжа

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа переместили в медицинское отделение британской тюрьмы Белмарш, организация выразила серьезную обеспокоенность состоянием его здоровья.

WikiLeaks отмечает, что здоровье Ассанжа значительно ухудшилось после семи лет, которые он провел в посольстве Эквадора в условиях, "несовместимых с базовыми правами человека". По словам адвоката Ассанжа Пера Самуэльсона, его состояние здоровья в прошлую пятницу было такое, что "с ним было невозможно вести нормальную беседу".

"За семь недель в Белмарш его здоровье продолжило ухудшаться, он сильно похудел. Решение руководства тюрьмы переместить его в медицинское отделение говорит само за себя", - добавляет организация.

"Челси" разгромил "Арсенал" и выиграл Лигу Европы

Футболисты "Челси" разгромили "Арсенал" в лондонском дерби в рамках финала Лиги Европы и стали победителями турнира сезона-2018/19.

Встреча в Баку завершилась со счетом 4:1 в пользу "синих". У победителей дубль оформил Эден Азар (65-я и 72-я минуты), забивший первый мяч с пенальти, также отличились Оливье Жиру (49-я) и Педро (60-я). "Арсенал" ответил голом Алекса Ивоби (69-я).

"Челси" стал победителем Лиги Европы во второй раз в своей истории. Ранее лондонцы завоевывали трофей в 2013 году. "Арсенал" проиграл свой третий финал еврокубков начиная с 2000 года.

Крушение прогулочной лодки в Будапеште

В результате затопления прогулочного катера в Будапеште, по последним данным, погибли семь человек, передает государственное телевидение Венгрии. 19 человек числятся пропавшими без вести.

Прогулочное судно опрокинулось и затонуло на Дунае вечером в среду. На его борту находились 35 человек - 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. Судно было пришвартовано у здания парламента. Оно перевернулась после того, как в него врезалась другая лодка. Все пассажиры оказались в воде.

Семь человек были госпитализированы с легкими травмами и переохлаждением. Сотрудник полиции на месте заявил, что "профессиональные дайверы занимаются поиском и спасением выживших". Проведение операции осложняется сильным дождем. К спасательной операции привлекли военных.

Антонов отверг обвинения США в несоблюдении запрета на ядерные испытания

Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Глава американской военной разведки Роберт Эшли заявил в среду, что, по мнению США, Россия "вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания по принципу "нулевой мощности", как это предусмотрено. Соединенные Штаты, в отличие от России, не ратифицировали договор ДВЗЯИ и, соответственно, не связаны обязательствами по его выполнению.

"Мы категорически отвергаем эти обвинения", - сказал посол. Он отметил, что удивляет также форма, которая была выбрана для высказывания этих претензий.

"Это не говорится на консультациях, а делается через прессу", - сообщил высокопоставленный дипломат.

По его словам, высказанные обвинения похожи на "хорошо спланированную, срежиссированную атаку не только и не столько на Россию, сколько на режим контроля над вооружениями, на всю архитектуру стратегической стабильности".

Ближе к утру ушедший под воду катер нашли в нескольких сотнях метров от места столкновения — у острова Маргарита, в 700 метров от парламента.

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