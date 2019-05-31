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последний звонок, иллюстративное фото

Последний звонок: выпускники в Молдове прощаются со школами и лицеями

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Власти официально подтвердили, что родители первоклассников и второклассников могут без опаски отпрашиваться на посещение торжественной линейки.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. Торжественные линейки проходят в пятницу во всех школах гимназиях и лицеях Молдовы. Со школой традиционно прощаются ученики девятых и двенадцатых классов. 

© Fotolia / Grimaldello
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Праздничная церемония продлится около часа, но каждая школа планирует по-своему график торжества. Впереди – школьные экзамены. 

Первый состоится 3 июня по румынскому языку, 6 июня — математика, 10 июня — язык обучения, 13 июня — история румын и всемирная.

Экзамены на степень бакалавра утверждены на период с 4 по 22 июня 2019 года.

Тесты по румынскому языку для учащихся на русском языке дети напишут 4 июня. Экзамен по языку обучения состоится 7 июня, тесты по профильному предмету — 14 июня. Экзамен по предмету по выбору утвержден на 18 июня. А 21 числа выпускники напишут тесты по украинскому, болгарскому или гагаузскому языку. 

Любопытно, что впервые в Молдове власти официально подтвердили, что родители первоклассников и второклассников могут без опаски отправляться с детьми в школы на последний звонок, так как это разрешено законом (в частности, прописано в Трудовом кодексе). Родителям гарантируется  свободный день в начале и в конце учебного года. Родители старшеклассников могут договариваться с работодателями напрямую, что задержатся и придут на работу позже.

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