Последний звонок: выпускники в Молдове прощаются со школами и лицеями

Власти официально подтвердили, что родители первоклассников и второклассников могут без опаски отпрашиваться на посещение торжественной линейки.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. Торжественные линейки проходят в пятницу во всех школах гимназиях и лицеях Молдовы. Со школой традиционно прощаются ученики девятых и двенадцатых классов.

Праздничная церемония продлится около часа, но каждая школа планирует по-своему график торжества. Впереди – школьные экзамены.

Первый состоится 3 июня по румынскому языку, 6 июня — математика, 10 июня — язык обучения, 13 июня — история румын и всемирная.

Экзамены на степень бакалавра утверждены на период с 4 по 22 июня 2019 года.

Тесты по румынскому языку для учащихся на русском языке дети напишут 4 июня. Экзамен по языку обучения состоится 7 июня, тесты по профильному предмету — 14 июня. Экзамен по предмету по выбору утвержден на 18 июня. А 21 числа выпускники напишут тесты по украинскому, болгарскому или гагаузскому языку.

Любопытно, что впервые в Молдове власти официально подтвердили, что родители первоклассников и второклассников могут без опаски отправляться с детьми в школы на последний звонок, так как это разрешено законом (в частности, прописано в Трудовом кодексе). Родителям гарантируется свободный день в начале и в конце учебного года. Родители старшеклассников могут договариваться с работодателями напрямую, что задержатся и придут на работу позже.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK