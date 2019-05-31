Ливни в Молдове размыли дороги и затопили дома - видео

На данный момент на местах работают комиссии по чрезвычайным ситуациям, которые подсчитывают причиненный ущерб.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. Проливные дожди, которые прошли в Молдове 30 мая, нанесли ущерб нескольким населенным пунктам страны. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.

Ливни размыли 15 километров дорожного полотна, а также затопили 15 подвалов и пять погребов в Яловенах.

"В Шолданештах потребовалась помощь спасателей для откачки воды из трех домов. А в населенному пункте Рошу Кагульского района спасатели выкачивали воду из двух подвалов", - говорится в сообщении ведомства.

Еще несколько погребов затопило в Сынжерей, Каушанах и Унгенах.

В Кишиневе спасатели работали на улице Друмул Виилор и на улице Сфынтул Николае в пригороде Кодру.

На данный момент работают комиссии по чрезвычайным ситуациям, которые подсчитывают причиненный ущерб.

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