Мир за сутки: чем отличилась Молдова, заявления Китая и ЧП в Албании

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, произошедших минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. Молдавские дзюдоисты успешно выступили на турнире European Judo Open в румынском городе Клуж-Напока.

"Наша команда завоевала две медали в категории до 73 килограммов - Виктор Стерпу выиграл серебро, а Петр Пеливан - бронзу. Гордимся достигнутыми результатами и мужеством, которое они продемонстрировали на татами", - отметили в Федерации дзюдо Молдовы.

Всего на турнир отправились восемь молдавских спортсменов. Дзюдоистов поддерживает национальный тренер Валериу Думиникэ.

Последствия взрывов в Дзержинске

Ущерб, нанесенный российскому городу Дзержинск в результате взрывов на заводе "Кристалл", по предварительным данным, оценивается в миллионы рублей, сообщил журналистам глава города Иван Носков по итогам заседания оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила в Дзержинске произошли несколько взрывов. По информации МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По последним данным, за медицинской помощью обратилось 85 человек - 39 работников завода и 46 жителей города, 16 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

Госпитализированные после взрывов на заводе в Дзержинске граждане получат материальную помощь в 150 тысяч рублей.

Землетрясение в Албании

Землетрясения, произошедшие в субботу в юго-восточной Албании, причинили ущерб сотне зданий, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что половина из сотни поврежденных строений оказалась заброшенными. По словам местных жителей, после землетрясений 50 семей в наиболее пострадавших окрестностях поселка Флок покинули свои дома, опасаясь новых подземных толчков.

Эпицентр первого землетрясения магнитудой 5,3 располагался в 15 километрах к юго-востоку от города Корча в Албании недалеко от границы с Грецией. Очаг залегал на глубине 14 километров. Через семь минут на территории на границе с Грецией и Северной Македонией последовало еще одно землетрясение с очагом, залегавшим на глубине 18 километров. Впоследствии в районе Корча и в южной части Гирокастра продолжались толчки с меньшей интенсивностью.

Заявление Китая

Китай возложил на США всю ответственность за неудачи в торговых переговорах. Об этом говорится в опубликованной в воскресенье Госсоветом КНР "Белой книге" по позиции КНР по торгово-экономическим консультациям с США, сообщает РИА Новости.

"После того как США спровоцировали торговые трения, Китаю ничего не оставалось, как только предпринять ответные меры, в результате чего пострадали торговые и инвестиционные связи двух стран", - сказано в документе.

Подчеркивается, что с момента начала переговоров по устранению возникших противоречий, сторонам удалось добиться солидного прогресса, достичь определенного консенсуса, но стороны также столкнулись и со значительными сложностями.

"И каждый раз эти сложности возникали из-за того, что США отступали от договоренностей, из-за того, что говорят они одно, а делают другое, не проявляют никакой искренности и добросовестности… Торговые переговоры потерпели сокрушительную неудачу, и ответственность за это лежит полностью на американской стороне", - говорится в "Белой книге".

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

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