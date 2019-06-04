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Ливень в Кишиневе

Ливни в Молдове нанесли ущерб полям и садам - видео

© Sputnik / Rodion Proca
В Молдове
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Обильные осадки повредили 120 гектаров и 130 гектаров садов других культур.

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. Проливные дожди, прошедшие в стране в период с 29 мая по 3 июня нанесли серьезный ущерб нескольким населенным пунктам, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Молния
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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По данным пресс-службы ведомства, дожди повредили порядка 300 метров местной дороги в Киштельнице Теленештского района и Окнице. А в Ленкауцах пострадали 120 гектаров подсолнечника и 130 гектаров садов.

"Осадки нанесли существенный урон и в селе Булбочь Сорокского района, где был поврежден километр местной дороги, а также были затоплены два дома и три подвала", - говорится в сообщении ведомства.

Дожди не обошли стороной и жителей Кагульского района. В населенных пунктах Джурджулешты, Слобозия Маре, Кукоара и Вэлены пострадали несколько частных домохозяйств. Здесь же спасателям пришлось выкачивать воду из погребов, подвалов и домов. Обильные осадки были отмечены и в столице. Пожарные откачали воду из четырех частных домов и шести подвалов.

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Помощь спасателей понадобилась в пригородах Крузештах, Гратиештах, Тогатине и Келтуитору, где вода залила дворы и дома людей. Серьезные последствия ливней отмечены в Яловенском, Страшенском, Хынчештском и Кантемирском районах.

Территориальным комиссиям по чрезвычайным ситуациям предстоит оценить сумму причиненного ущерба.

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Теги:
Молдова, ущерб, ливни
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