Вадим Красносельский встретился с Дмитрием Козаком

Встреча российского дипломата с главой Приднестровья состоялась впервые на приднестровской земле, хотя ранее они неоднократно общались в ходе московских встреч.

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik, Ирина Ляхова. Российская делегация во главе с заместителем Председателя Правительства РФ, Специальным представителем Президента России по торгово-экономическим связям с Молдовой Дмитрием Козаком прибыла в Приднестровье с официальным визитом.

Спецпредставителя президента России сопровождают в поездке заместитель Министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, первый заместитель Министра финансов РФ Леонид Горнин, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов, и.о. торгового представителя России в Молдове Владислав Дарвай и другие должностные лиц, а также Председатель Правления АО «Молдова-Газ» Геннадий Абашкин и Гендиректор ООО «Интер РАО-Экспорт» Максим Сергеев.

Российскую делегацию руководство Приднестровья встречало в Бендерах. Здесь гости посетили Военно-исторический мемориальный комплекс.

Гости прошли по Аллее Генералов, вспомнив имена известных военачальников – одиннадцати представителей славных дворянских родов, остановились у Центрального креста, поставили поминальные свечи в церкви Спаса Нерукотворного, внутреннее убранство которой отражает военную историю. На стенах храма – гранитные плиты с перечнем полков, личный состав которых погребен на этой земле, а также подразделений, принимавших участие в штурме Бендерской крепости 1770 года.

По завершении ознакомительной части визита члены делегаций прибыли в Тирасполь. Рабочий блок встречи проходит на площадке Дома официальных приемов.



