14:08 04 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.36
  • USD18.20
  • RUB0.28
  • RON4.29
  • UAH0.68
Поиск

Вадим Красносельский встретился с Дмитрием Козаком

CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера непризнанного ПМР
В Молдове
Получить короткую ссылку
18130

Встреча российского дипломата с лидером Приднестровья состоялась впервые на приднестровской земле, хотя ранее они неоднократно общались в ходе московских встреч.

ТИРАСПОЛЬ, 4 июн - Sputnik, Ирина Ляхова. Российская делегация во главе с заместителем председателя правительства РФ, специальным представителем президента России по торгово-экономическим связям с Молдовой Дмитрием Козаком прибыла с официальным визитом в Приднестровье, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Памятник Штефан чел Маре
© Sputnik / Miroslav Rotari
Козак, Хан и Фреден - визит после долгого ненастья: прояснился ли горизонт

Спецпредставителя президента России сопровождают в поездке замминистр иностранных дел РФ Григорий Карасин, первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, а также посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов, и.о. торгового представителя России в Молдове Владислав Дарвай и другие должностные лица, а также председатель правления АО "Молдова-Газ" Геннадий Абашкин и гендиректор ООО "Интер РАО-Экспорт" Максим Сергеев.

Козак прибыл в Молдову накануне судьбоносных решений>>>

Российскую делегацию руководство Приднестровья встречало в Бендерах. Здесь гости посетили Военно-исторический мемориальный комплекс.

Представители российской депутации прошли по Аллее генералов, вспомнив имена известных военачальников – одиннадцати представителей славных дворянских родов, остановились у Центрального креста, поставили поминальные свечи в церкви Спаса Нерукотворного, внутреннее убранство которой отражает военную историю. На стенах храма – гранитные плиты с перечнем полков, личный состав которых погребен на этой земле, а также подразделений, принимавших участие в штурме Бендерской крепости 1770 года.

По завершении ознакомительной части визита члены делегаций прибыли в Тирасполь. Рабочий блок встречи проходит на площадке Дома официальных приемов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Додон и Козак озвучили основные направления сотрудничества Молдовы и России
Козак: Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Молдовы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

На что стоит посмотреть из под небес: выбор бывалых путешественников - фото
Додон и Козак обсудили вопросы товарооборота между Молдовой и Россией
Перезагрузка: Молдова и Россия заинтересованы в развитии партнерства
Многие люди боятся грома и молний и не знают, как следует вести себя во время грозы. Соблюдение нескольких простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье.
Гром и молния: как защитить себя во время грозы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться