Вадим Красносельский встретился с Дмитрием Козаком

Встреча российского дипломата с лидером Приднестровья состоялась впервые на приднестровской земле, хотя ранее они неоднократно общались в ходе московских встреч.

ТИРАСПОЛЬ, 4 июн - Sputnik, Ирина Ляхова. Российская делегация во главе с заместителем председателя правительства РФ, специальным представителем президента России по торгово-экономическим связям с Молдовой Дмитрием Козаком прибыла с официальным визитом в Приднестровье, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Спецпредставителя президента России сопровождают в поездке замминистр иностранных дел РФ Григорий Карасин, первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, а также посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов, и.о. торгового представителя России в Молдове Владислав Дарвай и другие должностные лица, а также председатель правления АО "Молдова-Газ" Геннадий Абашкин и гендиректор ООО "Интер РАО-Экспорт" Максим Сергеев.

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Российскую делегацию руководство Приднестровья встречало в Бендерах. Здесь гости посетили Военно-исторический мемориальный комплекс.

Представители российской депутации прошли по Аллее генералов, вспомнив имена известных военачальников – одиннадцати представителей славных дворянских родов, остановились у Центрального креста, поставили поминальные свечи в церкви Спаса Нерукотворного, внутреннее убранство которой отражает военную историю. На стенах храма – гранитные плиты с перечнем полков, личный состав которых погребен на этой земле, а также подразделений, принимавших участие в штурме Бендерской крепости 1770 года.

По завершении ознакомительной части визита члены делегаций прибыли в Тирасполь. Рабочий блок встречи проходит на площадке Дома официальных приемов.

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