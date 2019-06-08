Конституционный суд Молдовы признал неконституционными решения парламента

На данный момент депутаты избрали спикера, вице-спикеров и сформировали парламентские комиссии.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Конституционный суд Молдовы признал неконституционными все решения парламента, принятые сегодня, 8 июня. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте КС.

Депутаты Партии социалистов и блока ACUM собрались 8 июня на экстренное заседание парламента. Они выбрали руководство и собираются утвердить состав правительства.

На обсуждение парламентарии вынесли важные вопросы, среди которых выборы руководящих органов парламента и рассмотрение кандидатур в новый состав правительства Молдовы. Также парламентарии намерены рассмотреть вопросы, связанные с принятием ряда важных законодательных актов.

"КС вынес следующие решения: признать неконституционным решение от 8 июня 2019 года, принятое депутатами парламента Республики Молдова Х созыва, о назначении Зинаиды Гречаной на должность председателя парламента; объявляются неконституционными все законодательные акты (законы, решения), принятые депутатами парламента Республики Молдова 8 июня 2019 года и в последующие дни", - говорится в решении.

На данный момент депутаты избрали спикера, вице-спикеров и сформировали парламентские комиссии.

Ранее в Демпартии заявили, что считают сегодняшнее заседание парламента незаконным.