18:35 08 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.37
  • USD18.13
  • RUB0.28
  • RON4.31
  • UAH0.67
Поиск
LIVE:
Конституционный суд

Конституционный суд Молдовы признал неконституционными решения парламента

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
Получить короткую ссылку
184 0 0

На данный момент депутаты избрали спикера, вице-спикеров и сформировали парламентские комиссии.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Конституционный суд Молдовы признал неконституционными все решения парламента, принятые сегодня, 8 июня. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте КС. 

Андриан Канду
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Демпартии не признали результаты голосования в парламенте

Депутаты Партии социалистов и блока ACUM собрались 8 июня на экстренное заседание парламента. Они выбрали руководство и собираются утвердить состав правительства. 

На обсуждение парламентарии вынесли важные вопросы, среди которых выборы руководящих органов парламента и рассмотрение кандидатур в новый состав правительства Молдовы. Также парламентарии намерены рассмотреть вопросы, связанные с принятием ряда важных законодательных актов.

"КС вынес следующие решения: признать неконституционным решение от 8 июня 2019 года, принятое депутатами парламента Республики Молдова Х созыва, о назначении Зинаиды Гречаной на должность председателя парламента; объявляются неконституционными все законодательные акты (законы, решения), принятые депутатами парламента Республики Молдова 8 июня 2019 года и в последующие дни", - говорится в решении.

На данный момент депутаты избрали спикера, вице-спикеров и сформировали парламентские комиссии.

Ранее в Демпартии заявили, что считают сегодняшнее заседание парламента незаконным.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Девушки и новые технологии на ПМЭФ-2019
Кэмпбелл и Карамбё открыли Парк футбола "Евро - 2020" в Санкт-Петербурге
Защищаем себя на отдыхе
Собираем аптечку в отпуск: список лекарств, которые пригодятся в дороге

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться