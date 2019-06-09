11:35 09 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.37
  • USD18.13
  • RUB0.28
  • RON4.31
  • UAH0.67
Поиск
LIVE:
Конституционный суд

Конституционный суд временно передал полномочия президента страны Павлу Филипу

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
Получить короткую ссылку
105804

В субботу Конституционный суд признал решения парламента неконституционными, президент Игорь Додон и депутаты несогласны с такой позицией.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Конституционный суд Молдовы решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу. Такое заключение появилось на сайте КС в воскресенье.

"Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов", - говорится в решении суда.

В субботу, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера, четырех вице-председателей. Затем было учреждено новое правительство. Конституционный суд признал эти решения неконституционными. В свою очередь президент республики Игорь Додон и парламентарии подчеркнули, что законодательство страны не нарушалось.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Затонувшая вселенная под водами Мирового океана
Кэмпбелл и Карамбё открыли Парк футбола "Евро - 2020" в Санкт-Петербурге
Защищаем себя на отдыхе
Собираем аптечку в отпуск: список лекарств, которые пригодятся в дороге

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться