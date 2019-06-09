Конституционный суд временно передал полномочия президента страны Павлу Филипу

В субботу Конституционный суд признал решения парламента неконституционными, президент Игорь Додон и депутаты несогласны с такой позицией.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Конституционный суд Молдовы решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу. Такое заключение появилось на сайте КС в воскресенье.

"Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов", - говорится в решении суда.

В субботу, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера, четырех вице-председателей. Затем было учреждено новое правительство. Конституционный суд признал эти решения неконституционными. В свою очередь президент республики Игорь Додон и парламентарии подчеркнули, что законодательство страны не нарушалось.

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