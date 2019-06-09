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Президент Молдовы Игорь Додон

Додон: решение КС о передаче полномочий Филипу - отчаянный шаг

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал решение Конституционного суда о передаче полномочий Павлу Филипу.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что решение Конституционного суда о временной передаче полномочий главы государства Павлу Филипу направлено на дальнейшую узурпацию власти.

Конституционный суд
© Sputnik / Miroslav Rotari
Конституционный суд временно передал полномочия президента страны Павлу Филипу

"Отчаянный шаг воспользоваться подконтрольным Конституционным Судом в целях дальнейшей узурпации власти", - написал Додон в соцсетях.

Конституционный суд в воскресенье постановил временно передать и.о. премьер-министра обязанности президента, чтобы распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.

В субботу, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера, четырех вице-председателей. Затем было учреждено новое правительство. Конституционный суд признал эти решения неконституционными. В свою очередь президент республики Игорь Додон и парламентарии подчеркнули, что законодательство страны не нарушалось.

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