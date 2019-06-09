Президент Молдовы отреагировал на поддержку ЕС

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон приветствовал шаги Европейского союза в поддержку легитимных властей республики. Соответствующее заявление глава республики опубликовал в социальных сетях.

Додон заверил Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини и Европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеcа Хана в готовности открыто работать со всеми ветвями власти.

"Приветствую официальное заявление Европейского Союза, озвученное Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и Европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом", - написал Додон.

"Хочу вновь подчеркнуть открытость и готовность администрации президента к слаженной работе со всеми ветвями власти, в т.ч. парламентом и правительством, как во внутренней политике, так и во внешней", - добавил молдавский президент.

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера, четырех вице-председателей. Затем было учреждено новое правительство. Конституционный суд признал эти решения неконституционными. В свою очередь, президент Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось.

КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу. В свою очередь, парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

Майя Санду: завтра все госинституты должны работать в нормальном режиме>>>

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK