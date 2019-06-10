Демпартия пригласила социалистов и ACUM на переговоры

Вице-председатель ДМП подтвердил, что демократы уже сформировали свою команду переговорщиков.

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. На переговоры для поиска компромисса пригласила Демократическая партия своих политических оппонентов - Партию социалистов и представителей блока ACUM. Это предложение озвучил в понедельник на брифинге в Кишиневе вице-председатель ДПМ Андриан Канду.

"Мы должны прийти к диалогу с парламентскими партиями, найти политическое решение этого кризиса за столом переговоров без лишних эмоций", - сказал он.

Канду отметил, что демократы уже сформировали свою команду переговорщиков, которую возглавил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.

"Он сегодня свяжется с парламентскими фракциями, чтобы установить диалог, который поможет выйти из политического кризиса в стране, чтобы не допустить нарастания напряженности ситуации", - сказал Канду.

В то же время политик разъяснил позицию своей партии вокруг ситуации с правительством и избрания спикера парламента.

Новый состав правительства и руководства парламента Молдовы>>>

"В ДПМ по-прежнему считают, что утвержденный парламентом кабинет министров Майи Санду нелегитимен. Правительство Филипа - временно исполняет свои обязанности. Поэтому в сложившейся ситуации лучшим решение станет проведение досрочных парламентских выборов. Лишь граждане Молдовы могут решить, кто достоин быть у власти, а кто - в оппозиции", - заявил вице-председатель ДПМ.

"Если у нас есть мудрость и политическая ответственность перед гражданами, политики должны искать политические выходы из сложившейся ситуаций", - добавил политик Канду.

Он назвал спекуляциями слухи о том, что на президента страны Игоря Додона и депутатов парламента могут быть заведены уголовные дела.

"Завести дело на президента и парламентариев невозможно, так как это юридический нонсенс", - подытожил политик.

Что произошло в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

Додон - дипломатам: у нас появился шанс изменить ситуацию в стране>>>

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK