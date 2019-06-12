Мнение: Генпрокуратуру Молдовы может возглавить румынка Лаура Ковеси

Сейчас Ковеси является одним из кандидатов на должность главного прокурора Европейского союза, если она проиграет сопернику из Франции, то у нее остается план "Б".

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Бывший руководитель Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеси может возглавить Генеральную прокуратуру Молдовы. Такое мнение высказал близкий к окружению блока ACUM политический аналитик Павел Луческу, передает ro.sputnik.md.

Любопытно, что впервые версия о назначении Ковеси была озвучена в авторской колонке Даниэлой Поровэц на ro.sputnik.md. Сообщение Луческу подтверждает вероятность такого расклада ситуации.

"Ковеси могла бы возглавить молдавскую прокуратуру", - написал Луческу в социальных сетях.

Он напомнил, что вчера парламент Молдовы принял в первом чтении законопроект, в котором говорится, что должность генерального прокурора может занимать прокурор из любой страны ЕС. Эту инициативу выдвинул блок ACUM.

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Как пишет в своей колонке Даниэла Поровэц, Ковеси сейчас является одним из кандидатов на должность главного прокурора Европейского союза, если она проиграет в борьбе за это место у кандидата от Франции Жан-Франсуа Бонера, то у нее остается план "Б". И не исключено, что этим планом может быть работа в Молдове.

Лауре Кодруце Ковеси 46 лет. Свою профессиональную деятельность она начала в 1995 году в прокуратуре города Сибиу после окончания юридического факультета университета в Клуже.

За время своей работы в Национальном антикоррупционном управлении Ковеси завела более тысячи уголовных дел на коррупционеров всех уровней, в том числе, на брата экс-президента Бэсеску, мэра Бухареста Сорина Опреску и действующего премьер-министра Виктора Понта.

За 2016 НАУ направила в суды уголовные дела против более 1,2 тысячи чиновников, подозреваемых в хищениях, взяточничестве и откатах.

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