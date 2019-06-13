Международный день донора: где в Молдове можно сдать кровь

По словам главы Национального центра переливания крови Светланы Чеботарь, донорами крови могут стать люди от 18 до 60 лет, ведущие здоровый образ жизни.

КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. Ежегодно в мире 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты вместе с Национальным центром переливания крови организовали новую национальную кампанию по добровольной сдаче крови. Таким образом, чиновники хотят продвигать волонтерство и увеличить количество доноров.

В Кишиневе в пятницу сдать кровь можно с 09.00 до 15.00 в претуре сектора Чеканы (ул. Мирча чел Бэтрын, 4/3) и в Национальном центре переливания крови (ул, Академией, 11).

В Бельцах пункт сдачи крови расположится в здании Национального театра имени Василе Александри и в офисе Центра переливания крови (ул. Дечебал, 113).

Добровольцы из Кагула смогут совершить ту же самую процедуру во дворце культуры Николая Ботгроса и в офисе Центра переливания крови (ул. А.Матеевича, 103/2).

По словам главы Национального центра переливания крови Светланы Чеботарь, донорами крови могут стать люди от 18 до 60 лет, вес которых не меньше 50 килограммов. Они должны быть здоровы и иметь при себе удостоверение личности. Запрещено сдавать кровь тем, кто страдает хроническим заболеванием или является переносчиком гемотрансмиссивных инфекций.

Как уточнила Чеботарь, больше всего добровольных доноров - мужчины. Соотношение составляет 70% на 30%. Что касается возрастных различий, то 22% сдающих кровь - молодые люди 18-24 лет, 25% - люди в возрасте 31-40 лет, и только 8% - граждане 53-60 лет.

Полностью интервью Светланы Чеботарь можно послушать по ссылке.

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