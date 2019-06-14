Эксклюзив Sputnik: Гречаная рассказала все о том, что происходит во власти

Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная в эксклюзивном интервью Sputnik рассказала о том, как депутаты будут решать вопросы, связанные с внешней политикой, о точках соприкосновения между ПРСМ и ACUM, о дате местных выборов и о составе Конституционного суда.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Как депутаты будут выстраивать отношения с внешними партнерами, по какой системе пройдут следующие выборы в парламент Молдовы, когда состоятся всеобщие местные выборы, куда парламентарии совершат первый официальный визит за границу, в интервью Sputnik рассказала спикер высшего законодательного органа Зинаида Гречаная.

Первый визит заграницу

По поводу первого заграничного визита спикера и депутатов парламента после формирования большинства в законодательном органе Гречаная отметила, что торопиться пока не стоит.

© Sputnik / Miroslav Rotari Гречаная на посту спикера парламента: мы строго будем соблюдать букву закона.

"Надо навести порядок сначала у себя в стране, а потом уже думать о визитах за границу. Пока что мы не можем никуда выехать. Я запретила всем депутатам. В качестве председателя парламента сказала: уважаемые коллеги, только в случае крайней необходимости. Вот поедет делегация на заседание ПАСЕ. Мы утвердили состав этой делегации", - сказала Гречаная.

По ее словам, также лидеры трех партий ПСРМ, PAS и DA получили приглашение для участия в заседании Венецианской комиссии.

"Не хотелось бы, чтобы лидеры уезжали из страны в этот переходный период. Без особой надобности никто не будет никуда разъезжать, и впредь это так и будет", - сказала Гречаная.

Поэтому там, где депутаты должны представлять свою страну и защищать интересы республики, туда они и поедут.

"Во всяком случае, я, как председатель партии социалистов, знаю, что и госпожа премьер-министр тоже так думает, я не считаю, что есть необходимость выезжать из страны", - добавила спикер парламента.

Дата местных выборов

Ровно четыре года прошло с даты всеобщих местных выборов в Молдове. Сейчас время чиновников на посту примаров (мэров) по факту истекло, а дата новых очередных всеобщих местных выборов висит в воздухе.

Возвращение к пропорциональной системе выборов

"Мы скажем, когда внесем в повестку дня этот вопрос. Преждевременно об этом говорить. Давайте решать вопросы поэтапно. Не все сразу: накидали и давайте решать. Из этого абсолютно ничего не получится. Мы не идем таким путем. Поэтому нужно продвигаться поэтапно по каждому вопросу", - сказала Гречаная.

На днях депутаты парламента Молдовы утвердили в первом чтении изменения в Кодекс о выборах, которые предусматривают аннулирование смешанной избирательной системы и возврат к пропорциональной системе.

"Проголосовали единогласно все те, кто присутствовал на заседании, то есть 61 депутат. Но к этому проекту было еще много дополнений. Поэтому мы дали срок 10 дней, чтобы депутаты рассмотрели все предложения. Мы ничего не будем нарушать", - сказала Гречаная.

Как отметила спикер парламента, этот законопроект предусматривает возврат к пропорциональной избирательной системе. Она пояснила, что депутаты планируют "устранить то, что было внесено на последнем этапе, и что не имеет ничего общего даже со смешанной системой". К примеру, парламентарии хотят вернуться к "дню тишины" и отменить агитацию в день выборов.

"Все эти вопросы мы будем рассматривать в законном поле. Когда будет речь идти о следующих выборах – через четыре года должна действовать уже новая система, которую утвердит парламент. Через год то же самое. Поэтому мы строго будем соблюдать букву закона, но над этим проектом нужно еще поработать", - сказала спикер.

По ее словам, дело, в принципе, - не в законе и не в избирательной системе, а в том, кто ее администрирует.

"Те нарушения, которые были зарегистрированы в период выборов 24 февраля, происходили из-за того, что исполнители нарушали тот закон, который был принят", - подчеркнула Гречаная.

Электронная система голосования

По словам спикера парламента, очень важно, чтобы закон приняли и не меняли через каждые год или полгода. "Закон можно улучшать или как-то видоизменять, а не метаться постоянно - сегодня одна система, а завтра другая система. Ну вот попробовали смешанную систему, посмотрели, какие были нарушения в период этой избирательной кампании. Поэтому сейчас нужно исходить из того, как сделать, чтобы избирательная система у нас была лучше", - добавила она.

Как считает собеседница, в Молдове с населением в три с половиной миллиона избирательную систему можно администрировать эффективно.

"В период обсуждения говорили об электронной избирательной системе. Думаю, что мы придем к этому. Ее сложнее администрировать в большой стране, а в маленькой это можно сделать", - отметила спикер парламнета.

Из Молдовы можно сделать конфетку

Как отметила Гречаная, после парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, всем политическим силам нужно объединиться и работать для своего народа.

"Из Молдовы можно сделать конфетку. Главное, чтобы во власти были люди, которые хотят этого, - добавила председатель парламента.

По ее словам, все внешние партнеры республики говорят о том, чтобы в Молдове был островок стабильности.

"Ни Западу, ни Востоку не нужна тут дестабилизация. Поэтому мы намерены работать на стабильность в стране во всех областях деятельности", - подчеркнула спикер парламента.

В воскресенье, 16 июня, в Кишиневе состоится марш в поддержку новой власти. Парламентское большинство уверено, что на улицы города выйдет огромное число сторонников "нового" правительства.

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"Да, мы призвали в воскресенье людей выйти на мирный марш. Не только наши международные партнеры высказываются в поддержку, и каждый день кто-то еще заявляет об этом, но и внутри страны простые граждане", - сказала Гречаная.

По ее словам, поначалу ей показалось, что, если призвать людей выйти на такой марш, реакция будет довольно инертна.

"Но подъем очень высокий. Люди придут. Мы не будем никуда входить в этот день, не будут применяться никакие силовые методы", - пояснила собеседница.

Призыв к диалогу в парламенте

Спикер парламента Молдовы еще раз отметила, что ПСРМ и блок ACUM неоднократно приглашали демократов, депутатов от "Партии "Шор" и независимых парламентариев к диалогу.

"Возвращайтесь в парламент, работайте в оппозиции. Ничего страшного в этом нет. И правящее большинство, и оппозиция, в конце концов, работают на страну. Поэтому мы и оставили один пост вице-спикера вакантным. В каждой парламентской комиссии есть место и для Демпартии, и для независимых депутатов, и для Партии "Шор". Работайте, высказывайте свои мнения, предлагайте свои законопроекты, подставляйте плечо для того, чтобы создать нормальные условия в этой стране", - заявила Гречаная.

Что будет с чиновниками после ухода "старой" власти?

Как отметила Гречаная, что касается чиновничьего аппарата, то они должны понимать, что специалисты всегда нужны.

"Никого не собираемся увольнять. Это доказано на примере администрации президента. У нас рынок людских ресурсов не так уж и велик. Я бы хотела, чтобы каждый на рабочем месте занимался делом честно и добросовестно, а не политикой", - добавила она.

Дела бюджетные

В сложившейся ситуации интересен и вопрос формирования главного финансового документа на 2020 год. Гречаная считает, что на подготовку и обсуждение проекта госбюджета время у правительства и парламента есть.

"Хватит времени на все, потому что есть специалисты. Очень надеюсь, что в Минфине, где работают настоящие специалисты, не упустили дела на самотек. И власть, которая сейчас уходит, не творила в финансовой системе и бюджете полный произвол", - отметила председатель высшего законодательного органа.

По ее словам, министр финансов Наталья Гаврилица, утвержденная парламентом, – "это финансист, который хорошо знает систему".

"Мы работали когда-то в правительственной команде вместе с госпожой Гаврилицей. Это хороший специалист, поэтому нам хватит времени. Самое главное, чтобы была мирная передача власти. От этого многое зависит", - добавила Гречаная.

Гражданство для Бэсеску

Партия социалистов и блок ACUM, хоть и разные, но цель у них одна – нормализация политической обстановки в стране. Спикер парламента считает, что все противоречивые моменты стоит отбросить.

К примеру, Гречаная прокомментировала желание партнеров вернуть гражданство экс-президенту Румынии Траяну Бэсеску, которого его лишил глава республики Игорь Додон.

"У нас есть свои граждане, у нас есть свои текущие проблемы. Все должно быть в рамках закона. Положено какому-то гражданину, может он законно получить гражданство - получает, не может – не получает. И тут перед законом все должны быть равны, абсолютно все", - подчеркнула Гречаная.

Отстранение членов Конституционного суда

Работа членов Конституционного суда за последние дни попадала под шквал критики. Решения инстанции подвергали сомнению не только внутри страны, но и международное сообщество. Президент Молдовы Игорь Додон и представители парламентского большинства неоднократно призывали членов КС подать в отставку. Гречаная рассказала, могут ли депутаты сменить состав Конституционного суда.

На 20 июня намечено заседание Венецианской комиссии по экспертизе решений КС, который признал все решения парламентского большинства незаконными, как и саму коалицию.

"Венецианская комиссия должна высказаться, как должно быть в соответствии с Конституцией, как должно быть справедливо для граждан Молдовы. У нас сегодня законно избранный парламент, законно утвержденное правительство", - отметила Гречаная.

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