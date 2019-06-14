Сторонники Демпартии разблокировали входы в правительственные здания - фото

Пикетчики собрали все вещи после того, как узнали о решении Демпартии уйти из власти.

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. Сторонники Демократической партии, заблокировавшие в воскресенье входы в государственные учреждения в Кишиневе, после заявления об отставке правительства Павла Филипа покинули свои места.

Сторонники Демпартии собрали палатки © Sputnik / Miroslav Rotari

Сторонники Демпартии собрали палатки © Sputnik / Miroslav Rotari

Сторонники Демпартии собрали палатки © Sputnik / Miroslav Rotari

Сторонники Демпартии собрали палатки © Sputnik / Miroslav Rotari

Сторонники Демпартии собрали палатки © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 5 © Sputnik / Miroslav Rotari Сторонники Демпартии собрали палатки

В пятницу на заседании Национального политического совета ДПМ было принято решение о том, что политическое формирование уходит из власти. По словам пресс-секретаря формирования Владимира Чеботаря, ДПМ решила покинуть власть через отставку правительства. Вещи, картон, спальные мешки, палатки пикетчики спешно собирают и грузят в транспорт.

Политическая ситуация в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось.

КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье, 9 июня, сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента. Сторонники Демпартии после протестов разбили палаточные городки у входов в правительственные здания

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