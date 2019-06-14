Додон: руководство Демпартии после отставки может попытаться уехать из Молдовы

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что власти инициируют расследования, чтобы выявить нарушения и преступления, которые совершались при попустительстве или прямом участии предыдущей власти.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Руководство Демпартии может покинуть страну после своего заявления об уходе из власти. Такое мнение высказал в эфире телеканала "РТР-Молдова" президент республики Игорь Додон.

"Я не исключаю, что кто-то из руководства Демпартии сейчас попытается покинуть страну, потому что в аэропорту находятся несколько частных самолетов. Но это не спасет, где бы кто ни прятался, в современном мире можно найти любого", - сказал Додон.

Президент подчеркнул, что новое правительство инициирует расследования, чтобы выявить нарушения и преступления, которые совершались при попустительстве или прямом участии предыдущей власти.

В пятницу на заседании Национального политического совета ДПМ было принято решение о том, что политическое формирование уходит из власти. По словам пресс-секретаря формирования Владимира Чеботаря, ДПМ решила покинуть власть через отставку правительства.

Ранее премьер-министр Майя Санду заявила, что" шантаж и угрозы, использование военизированных структур и нападки на журналистов, непризнание правительства, другие незаконные действия предыдущей власти не останутся безнаказанными".