Николаеску-Онофрей: учителя не должны тратить много времени на бюрократию

Глава правительства Майя Санду отметила, что на данный момент существует политическая воля для того, чтобы осуществлять амбициозные реформы в системе образования.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Система образования должна стать приоритетом номер один для республики, заявила премьер-министр Майя Санду во время представления коллективу министра образования, культуры и исследований Лилианы Николаеску-Онофрей.

Во время встречи Майя Санду отметила, что кадровая политика в ведомстве в дальнейшем будет основываться на принципе профессионализма.

Также она обозначила несколько первостепенных задач министерства. Одна из них - программа по привлечению лучших педагогических кадров и их поддержке, поскольку на данный момент существует нехватка ресурсов. Еще один приоритет – работа по обновлению учебного куррикулума.

"Мы знаем, что вы находитесь в процессе пересмотра куррикулума, и это очень важно. Очень хотелось бы, чтобы он был более открытым для общества. Знаю, что вы уже представили документ педагогам. Но хотим, чтобы все общество было более проинформированным об этом процессе", - заявила Санду.

Лилиана Николаеску-Онофрей во время выступления также обратила внимание на прозрачность принятия решений. Она отметила, что транспарентность должна существовать по всем направлениям, которые курирует ведомство – образование, молодежь, спорт, культура и исследования.

"В нашей программе есть несколько направлений. Одно из них – обеспечение нормальных условий для всех дидактических кадров. Мы должны сделать так, чтобы они не тратили много времени на заполнение бюрократических бумаг, а занимались подготовкой к качественному учебному процессу», - заявила Николаеску-Онофрей.

По словам главы ведомства, на первом этапе работы будет проведена оценка всех проектов, которые находятся сейчас в разработке министерства образования, культуры и исследований.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK