Что ждет осужденных в Молдове политиков: когда будет амнистия

Президент Молдовы отметил, что суды над политиками должны проходить открыто, "чтобы все знали, кого и в чем обвиняют".

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон не собирается объявлять амнистию экс-премьеру Владимиру Филату и бывшему депутату, бизнесмену Вячеславу Платону.

Как заявил президент в ходе выступления на одном из частных телеканалов, суды по их делам должны проходить в открытом режиме.

"Меня никто не поймет, если я сейчас начну амнистировать первого, второго, третьего. Но юстиция, независимые суды, должны делать свое дело. Это должно быть публично, а не так, как было последние два-три года", - заявил Додон, отвечая на вопрос, может ли после смены власти рассчитывать на амнистию экс-премьера Филата и предпринимателя Платона.

По словам президента, все политические процессы должны проходить открыто, чтобы все знали, кого и в чем обвиняют.

В 2016 году Филат приговорен к девяти годам тюрьмы. Соответствующий приговор был вынесен после того, как прокуроры доказали виновность Филата в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii (Сбербанке Молдавии). Филат должен будет отбывать наказание в тюрьме закрытого типа в Липканах (север Молдавии, недалеко от границы с Румынией). Пока он содержится в тюрьме №13 в Кишиневе.

Антикоррупционная прокуратура Молдовы в январе передала в суд дело по факту отмывания денег, согласно которому премьеру Владимиру Филату, осужденному на девять лет за коррупцию, грозит еще один срок в размере от пяти до десяти лет.

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