Новые подробности: Платини взяли под стражу, но он не был арестован

Западные СМИ сообщили, что бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был взят под стражу для проведения допроса, однако он не был арестован, а против него не были выдвинуты обвинения.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был взят под стражу. Цель действий правоохранительных органов - проведение допроса. Платини не арестован, против него не выдвинуты обвинения, сообщили западные СМИ.

Высокопоставленный чиновник был задержан в офисе Антикоррупционного управления судебной полиции в пригороде Парижа Нантере. Он был взят под стражу в рамках расследования дела о коррупции при определении места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару.

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В книге бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера говорится, что победа Катара в борьбе за право принять чемпионат мира-2022 на исполкоме ФИФА в декабре 2010 года "была результатом комбинации из соглашения о сговоре и политического давления" на Платини, решение о проведении ЧМ-2022 в этой азиатской стране было принято заранее. Также на турнир претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.

Блаттер, возглавлявший ФИФА с 1998 года, в мае 2015 года был переизбран на пятый срок, а уже в начале июня того же года на фоне грандиозного коррупционного скандала объявил об уходе со своего поста. Платини, выдающийся в прошлом футболист, чемпион Европы 1984 года в составе сборной Франции, возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год и был отстранен от должности в связи с расследованием о коррупции в ФИФА. Швейцарское федеральное бюро юстиции осенью 2015 года открыло дело против Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году двух миллионов швейцарских франков Платини.

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В июне 2017 года ФИФА опубликовала полный отчет экс-главы следственной палаты комитета по этике организации Майкла Гарсии о расследовании процедуры выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Нарушений в выборах хозяев двух турниров, которыми стали Россия и Катар, обнаружено не было.

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