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Michel Platini

Новые подробности: Платини взяли под стражу, но он не был арестован

© Sputnik / Andrei Voloshin
В Молдове
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Западные СМИ сообщили, что бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был взят под стражу для проведения допроса, однако он не был арестован, а против него не были выдвинуты обвинения.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был взят под стражу. Цель действий правоохранительных органов - проведение допроса. Платини не арестован, против него не выдвинуты обвинения, сообщили западные СМИ.

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REUTERS / Joe Giddens/Pool
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Высокопоставленный чиновник был задержан в офисе Антикоррупционного управления судебной полиции в пригороде Парижа Нантере. Он был взят под стражу в рамках расследования дела о коррупции при определении места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару.

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В книге бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера говорится, что победа Катара в борьбе за право принять чемпионат мира-2022 на исполкоме ФИФА в декабре 2010 года "была результатом комбинации из соглашения о сговоре и политического давления" на Платини, решение о проведении ЧМ-2022 в этой азиатской стране было принято заранее. Также на турнир претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.

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© Photo: Facebook / Federația Moldovenească de Fotbal
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Блаттер, возглавлявший ФИФА с 1998 года, в мае 2015 года был переизбран на пятый срок, а уже в начале июня того же года на фоне грандиозного коррупционного скандала объявил об уходе со своего поста. Платини, выдающийся в прошлом футболист, чемпион Европы 1984 года в составе сборной Франции, возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год и был отстранен от должности в связи с расследованием о коррупции в ФИФА. Швейцарское федеральное бюро юстиции осенью 2015 года открыло дело против Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году двух миллионов швейцарских франков Платини.

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В июне 2017 года ФИФА опубликовала полный отчет экс-главы следственной палаты комитета по этике организации Майкла Гарсии о расследовании процедуры выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Нарушений в выборах хозяев двух турниров, которыми стали Россия и Катар, обнаружено не было.

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Теги:
арест, Мишель Платини, Чемпионат мира по футболу


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