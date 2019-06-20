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В Атаках рухнула часть девятиэтажного дома

Пока вы спали: обрушение многоэтажки в Атаках, оцепление Белого дома

© Photo: DSE
В Молдове
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КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Вечером в среду обрушилась часть девятиэтажного жилого дома в городе Атаки Окницкого района.

В Атаках рухнула часть девятиэтажного дома
© Photo: DSE
Додон и Санду: всем, кто остался без жилья в Атаках, окажем помощь
Погибших и пострадавших нет, 48 семей были эвакуированы, рассказали представители Генинспектората по чрезвычайным ситуациям.

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Всем, кто оказался в беде, государство окажет помощь. Об этом заявили президент Игорь Додон и премьер-министр Майя Санду. Глава государства отметил оперативную работу всех задействованных структур, благодаря которым удалось избежать трагедии.

"Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели оперативно эвакуировать жителей. Все районные службы были подняты по тревоге. Поможем всем, кто остался без крыши над головой. Обещаю", - написал глава государства в Facebook.

Премьер-министр Майя Санду сообщила, что ситуация в Атаках будет рассмотрена в четверг кабинетом министров.

Почему США следует опасаться российского оружия

США и их союзникам по НАТО следует опасаться зенитных ракетных комплексов С-400 (ЗРК) из-за возможности их применения в качестве средства борьбы в экономической войне, пишет National Interest.

Смартфон.
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Во-первых, прибыль от продажи ЗРК: среди уже существующих и потенциальных покупателей числятся Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и Катар.

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Это способствует диверсификации экономики и создает базу для модернизации российского вооружения.

Во-вторых, престиж и мировой статус России как разработчика продвинутых систем вооружения.

В-третьих, установление и развитие связей со странами-покупателями С-400, поскольку, помимо приобретения ЗРК, надо обучить военнослужащих работе с ним, проводить техническое обслуживание.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Территорию Белого дома оцепили из-за рюкзака

Территория Белого дома и прилегающий парк в течении часа были оцеплены, после того как неизвестный бросил в парке свой рюкзак и попытался взобраться на стойку аренды велосипедов, сообщила Секретная служба США в Twitter.

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Мужчину немедленно взяли под стражу, территорию оцепили. Рюкзак был проверен Секретной службой. Спецслужба обещает открыть пешеходное движение в этом районе "в ближайшее время".

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