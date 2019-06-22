Игорь Додон почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны

Основной удар фашистов принял на себя советский народ, который понес самые большие потери - почти 27 миллионов человеческих жизней, отметил президент Молдовы Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подчеркнул, что граждане страны должны помнить о страшной войне, которая унесла жизни десятки миллионов людей.

22 июня – День памяти и скорби. 78 лет назад в этот день началась Великая Отечественная война.

"Мы должны помнить о том, что произошло, и никогда не допустить повторения этих событий. Наш священный долг - сохранить мир на нашей любимой Родине. Никто не забыт, ничто не забыто!", - написал президент на своей страничке в социальной сети.

"На полях сражений погибли наши деды и прадеды. Ожесточенная битва унесла жизни более 70 миллионов людей, но основной удар принял на себя советский народ, который понес самые большие потери - почти 27 миллионов человеческих жизней", - добавил Додон.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK