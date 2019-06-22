Сколько стоит красота: почему покупать косметику на рынках - плохая идея

Косметика и парфюмерия, реализуемая на улице с рук, представляет опасность для вашего здоровья, утверждают специалисты.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Косметические продукты любого качества и ценовой категории можно найти как в специализированных магазинах или аптеках, так и в супермаркетах или даже на рынке.

Представитель Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком Николай Олэрашу, выступая в программе Sputnik Matinal, дал несколько полезных советов, которые следует учитывать потребителям, приобретающим парфюмерно-косметическую продукцию.

По словам Николая Олэрашу, жители Молдовы часто предпочитают покупать косметику и парфюмерию на рынках или вообще на улице в неавторизованных местах, мотивируя свой выбор тем, что цена такой продукции ниже, чем в магазинах. Тем не менее, многие покупатели не знают, что, совершая такие покупки, они подвергают свое здоровье серьезному риску.

По результатам контроля, проводимого Агентством по защите прав потребителей, чаще всего уличные продавцы не соблюдают необходимые условия хранения косметической продукции. Так, температура хранения кремов и прочих косметических средств не должна превышать +25 градусов при условии целостности заводской упаковки. Продавцы же часто хранят продукцию на летней жаре, не заботясь о температурном режиме. Крем, полежавший на летнем солнышке, способен стать причиной аллергии и других кожных проблем.

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Не брезгуют уличные торговцы и реализацией парфюмерно-косметической продукции с истекшим сроком годности. Чтобы реализовать просроченный товар, продавцы идут на различные хитрости: удаление даты, наклеивание ярлыка с новой датой и прочие способы скрыть, что у товара истек срок годности. Также уличные торговцы часто грешат тем, что на товаре отсутствует информация на государственном языке о самом продукте.

Николай Олэрашу дал несколько полезных советов относительно покупки косметики и парфюмерии, которые потребители должны принять во внимание.

"Покупайте косметику только в аптеках или магазинах, где выдаются документы на покупку (счет-фактура, фискальный чек). Оригинальные продукты не продаются за пределами торговых точек. Обращайте внимание на цену! Низкая цена говорит о том, что продукт сомнительного качества, и, несомненно, происхождение таких косметических средств тоже сомнительно. Будьте внимательны к качеству упаковки, убедитесь, что она соответствует стоимости продукта. Тщательно осмотрите этикетку, плохое качество печати может означать, что перед вами подделка. Следует принимать во внимание все вышеперечисленное, если хотите избежать дальнейших проблем ", - сообщил Олэрашу.

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