Новый министр юстиции Олеся Стамате принесла присягу

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Президент Игорь Додон в понедельник принял присягу нового министра юстиции Олеси Стамате.

"Я хочу пожелать успеха новому министру, ожидания по отношению к вам очень велики, уверен, что ваш опыт поможет справиться", - заявил президент.

Ранее Станислав Павловский ушел в отставку с поста министра юстиции по личным причинам.

Премьер Майя Санду, которая также присутствовала на церемонии, поздравила Стамате с получением "сложной и интересной должности" и пожелала показать гражданам, как на самом деле выглядит справедливость.

Эксперт: Молдова "пробила дно">>>

Депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM 8 июня пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера, четырех вице-председателей. Затем было учреждено новое правительство. В стране сложилась непростая политическая ситуация. Демократическая партия Молдовы провела митинг, а потом ушла в оппозицию.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK