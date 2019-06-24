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Новый министр юстиции Олеся Стамате принесла присягу

© REUTERS / Valentyn Ogirenko / File Photo
В Молдове
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Тема:
Молдова после политического кризиса (34)
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Президент Молдовы Игорь Додон принял присягу нового министра юстиции Олеси Стамате.

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Президент Игорь Додон в понедельник принял присягу нового министра юстиции Олеси Стамате.

"Я хочу пожелать успеха новому министру, ожидания по отношению к вам очень велики, уверен, что ваш опыт поможет справиться", - заявил президент.

Ранее Станислав Павловский ушел в отставку с поста министра юстиции по личным причинам.

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Премьер Майя Санду, которая также присутствовала на церемонии, поздравила Стамате с получением "сложной и интересной должности" и пожелала показать гражданам, как на самом деле выглядит справедливость.

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Депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM 8 июня пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера, четырех вице-председателей. Затем было учреждено новое правительство. В стране сложилась непростая политическая ситуация. Демократическая партия Молдовы провела митинг, а потом ушла в оппозицию. 

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Тема:
Молдова после политического кризиса (34)

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Теги:
кризис, Политика, Молдова


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