Молдова может получить экономическую помощь от ЕС в ближайшие месяцы

Причем именно кабинет министров под руководством Майи Санду может претендовать на получение приостановленной ранее финансовой помощи до конца этого года.

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Первый транш макрофинансовой помощи от ЕС Молдова может получить совсем скоро - уже в ближайшие месяцы, так считает евродепутат Зигфрид Мурешан, приехавший в Молдову в составе делегации комиссии по международным делам ПАСЕ.

"Мы всегда говорили, что эти деньги будут переданы Молдове сразу после выполнения условий. После разговора с представителями правительства мы увидели полную готовность выполнить эти условия, поэтому первая часть транша может быть перечислена в ближайшие несколько месяцев", - заявил Мурешан.

По его словам, правительство экс-премьера Павла Филипа за три года не смогло выполнить условий, которые касаются борьбы с коррупцией, реформой избирательной системы, расследованию вывода средств из банковской системы и так далее.

При этом Мурешан считает, что правительство Санду может получить всю полагающуюся сумму в течение одного года.

Ранее европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан сообщил, что вопрос выделения ЕС макрофинансовой помощи для республики может быть решен уже этой осенью.

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В ноябре 2017 года в Брюсселе был подписан меморандум о предоставлении Молдове Евросоюзом макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро — в виде гранта, а 60 миллионов — льготного кредита. В ноябре 2018 года Европейский союз принял решение о приостановлении макрофинансовой помощи до тех пор, пока страна не продемонстрирует прогресс в областях судебной системы и борьбы с коррупцией.

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