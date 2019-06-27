Пока вы спали: пожар в Кишиневе, аварийная посадка самолета, встреча Путина и Трампа

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. В среду вечером Главная инспекция по чрезвычайным ситуациям отправила свой экипаж на Буюканы, там в доме по улице Онисифор Гибу, 5 вспыхнул пожар. Спасатели установили: квартира с комнатой на четвертом этаже оказалась в огне.
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Пожарникам удалось потушить возгорание в кратчайшие сроки. Огонь уничтожил строительные материалы на балконе и внутри квартиры. Женщину, хозяйку квартиры, госпитализировали с отравлением от угарного газа.
Аварийная просадка в аэропорту Нижнеангарска
В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара", сообщил пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев.
Два пилота погибли. По данным спасателей, еще 19 человек госпитализировали. Всего на борту было 43 пассажира, среди них один ребенок.
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Власти поручили оказать пострадавшим всю необходимую помощь.
Первые секунды после крушения Ан-24 в Нижнеангарске pic.twitter.com/eIuGnR1mI8— АРТЕМ КЛЮШИН (@ARTEM_KLYUSHIN) 27 июня 2019 г.
Утром в четверг Ан-24 вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ.
После взлёта отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт.
#Авиация #Антонов Регистрационный номер Ан-24 к сожалению разглядеть не получается. pic.twitter.com/bTD0p5soIx— Maxim 🇷🇺🚢✈ (@ilax202) 27 июня 2019 г.
"По предварительной информации, при посадке самолёт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы 100 метров и совершил столкновение с зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета", - рассказал Фишев.
Время встречи Путина и Трампа на саммите G20
Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке в пятницу в 14:00 по местному времени (в восемь утра по молдавскому - прим. ред), передает пресс-служба Белого дома.
Она также обнародовала "расписание" встреч Трампа на саммите. На некоторые из них, например, с саудовским наследным принцем Муххамедом ибн Салманом Аль Судом, выделено всего 15 минут, поскольку следом назначена беседа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Однако следующая встреча после Путина пройдет лишь спустя полтора часа с бразильским президентом Жаиром Болсонару.
Помимо этого, у Трампа намечены переговоры с другими мировыми лидерами, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Тайип Эрдоган.
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Как рассказал ранее высокопоставленный представитель администрации США, они обсудят ситуацию в Иране, Венесуэле, на Украине, контроль над вооружениями, двусторонние отношения, а также тему "вмешательства" в выборы.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, лидеры также могут поднять вопросы стратегической стабильности, конфликты в Сирии и Афганистане.
Трамп заявлял, что ожидает "хорошего разговора".
В Венесуэле все участники последней попытки переворота пойманы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о поимке участников последнего заговора с целью свержения законного правительства страны в июне.
"Мы разоблачили, разрушили и задержали фашистскую и террористическую банду, которая должна была атаковать венесуэльское общество и венесуэльскую демократию. Они пойманы, они за решеткой с полным набором доказательств, мы 14 месяцев следили за этой преступной и фашистской группой", - заявил Мадуро.
Ранее министр связи и информации Хорхе Родригес рассказал, что 23 и 24 июня оппозиция при поддержке США, Колумбии и Чили якобы намеревалась организовать переворот и убийство Мадуро, его жены Силии Флорес, а также глава Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо.
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По словам Родригеса, путчисты якобы хотели привести к власти генерала Рауля Бадуэля, который перешел в оппозицию и сейчас находится в тюрьме.
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