Пока вы спали: пожар в Кишиневе, аварийная посадка самолета, встреча Путина и Трампа

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КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. В среду вечером Главная инспекция по чрезвычайным ситуациям отправила свой экипаж на Буюканы, там в доме по улице Онисифор Гибу, 5 вспыхнул пожар. Спасатели установили: квартира с комнатой на четвертом этаже оказалась в огне.

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Пожарникам удалось потушить возгорание в кратчайшие сроки. Огонь уничтожил строительные материалы на балконе и внутри квартиры. Женщину, хозяйку квартиры, госпитализировали с отравлением от угарного газа.

Аварийная просадка в аэропорту Нижнеангарска

В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара", сообщил пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев.

Два пилота погибли. По данным спасателей, еще 19 человек госпитализировали. Всего на борту было 43 пассажира, среди них один ребенок.

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Власти поручили оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Первые секунды после крушения Ан-24 в Нижнеангарске pic.twitter.com/eIuGnR1mI8 — АРТЕМ КЛЮШИН  (@ARTEM_KLYUSHIN) 27 июня 2019 г.

Утром в четверг Ан-24 вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ.

После взлёта отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт.

"По предварительной информации, при посадке самолёт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы 100 метров и совершил столкновение с зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета", - рассказал Фишев.

Время встречи Путина и Трампа на саммите G20

Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке в пятницу в 14:00 по местному времени (в восемь утра по молдавскому - прим. ред), передает пресс-служба Белого дома.

Она также обнародовала "расписание" встреч Трампа на саммите. На некоторые из них, например, с саудовским наследным принцем Муххамедом ибн Салманом Аль Судом, выделено всего 15 минут, поскольку следом назначена беседа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Однако следующая встреча после Путина пройдет лишь спустя полтора часа с бразильским президентом Жаиром Болсонару.

Помимо этого, у Трампа намечены переговоры с другими мировыми лидерами, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Тайип Эрдоган.

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Как рассказал ранее высокопоставленный представитель администрации США, они обсудят ситуацию в Иране, Венесуэле, на Украине, контроль над вооружениями, двусторонние отношения, а также тему "вмешательства" в выборы.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, лидеры также могут поднять вопросы стратегической стабильности, конфликты в Сирии и Афганистане.

Трамп заявлял, что ожидает "хорошего разговора".

В Венесуэле все участники последней попытки переворота пойманы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о поимке участников последнего заговора с целью свержения законного правительства страны в июне.

"Мы разоблачили, разрушили и задержали фашистскую и террористическую банду, которая должна была атаковать венесуэльское общество и венесуэльскую демократию. Они пойманы, они за решеткой с полным набором доказательств, мы 14 месяцев следили за этой преступной и фашистской группой", - заявил Мадуро.

Ранее министр связи и информации Хорхе Родригес рассказал, что 23 и 24 июня оппозиция при поддержке США, Колумбии и Чили якобы намеревалась организовать переворот и убийство Мадуро, его жены Силии Флорес, а также глава Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо.

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По словам Родригеса, путчисты якобы хотели привести к власти генерала Рауля Бадуэля, который перешел в оппозицию и сейчас находится в тюрьме.

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