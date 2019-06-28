Юрий Чокан подал в отставку с поста члена ЦИК

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Юрий Чокан подал в отставку с поста члена Центральной избирательной комиссии.
Ранее президент Игорь Додон выразил надежду, что руководство ЦИК и Генеральной прокуратуры последует примеру судей Конституционного суда и подаст в отставку.
Чокан Юрий родился 19 мая 1971 года в городе Кишиневе. Образование высшее.
1994 год - Политехнический институт им. Сергея Лазо, 1999 год - Академия Публичной администрации при Президенте Молдовы. Член ЦИК с 2003 года. Женат, имеет две дочери.
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