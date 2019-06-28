11:48 28 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.65
  • USD18.15
  • RUB0.29
  • RON4.37
  • UAH0.69
Поиск
Юрий Чокан

Юрий Чокан подал в отставку с поста члена ЦИК

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
Получить короткую ссылку
143 0 0

Юрий Чокан последовал примеру многих молдавских чиновников - подал заявление от отставке.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Юрий Чокан подал в отставку с поста члена Центральной избирательной комиссии.

ЦИК CEC
© Sputnik / Miroslav Rotari
Как будут увольнять членов центризбиркома

Ранее президент Игорь Додон выразил надежду, что руководство ЦИК и Генеральной прокуратуры последует примеру судей Конституционного суда и подаст в отставку.

Чокан Юрий родился 19 мая 1971 года в городе Кишиневе. Образование высшее.

1994 год - Политехнический институт им. Сергея Лазо, 1999 год - Академия Публичной администрации при Президенте Молдовы. Член ЦИК с 2003 года. Женат, имеет две дочери.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

ЦИК сообщила, сколько денег выплатят парламентским партиям из бюджета
Теги:
Юрий Чокан


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Европа изнывает от жары - фоторепортаж с улиц европейских столиц
Двадцать флагов над Осакой: город встречает высокопоставленных гостей
Все о министрах правительства Майи Санду
Все о министрах правительства Майи Санду

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться