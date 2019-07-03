Пока вы спали: детское порно в Бельцах, вирусы в Facebook, беспилотник у границ России

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Суд в Бельцах вынес приговор мужчине, который на компьютере хранил детскую порнографию. Он распространял порнографические материалы с участием несовершеннолетних с 2012 года по 2017 год.

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Как свидетельствует судебное решение, он использовал для этих целей торренты и выложил в сеть 628 нелегальных фото и видео.

Отследить распространителя удалось благодаря международным полицейским базам данных, а также базам Интерпола, созданным специально для борьбы с детской порнографией.

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Во время обысков в квартире мужчины были обнаружены два полных жёстких диска с порнографическими материалами. Также в кэше его браузера (временные файлы — изображения, звуки и прочие элементы веб-страниц, которые пользователь посещал в Интернете) были отслежены запросы по поиску в сети детской порнографии.

Жителя Бельц приговорили к двум годам условно с запретом занимать должности, связанные с информационными технологиями. Также он выплатит судебные издержки в размере 6,3 тыс. леев, а незаконные материалы будут уничтожены.

Американский беспилотник провел разведку у западных границ России

Стратегический беспилотный аппарат RQ-4A Global Hawk ВВС США провел разведку у западной границы России, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

​Беспилотник с бортовым номером 04-2021 взлетел с авиабазы в Италии, его заметили между Калининградской областью и Белоруссией при проведении разведывательного полета.

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.

Facebook использовалась для распространения вредоносных программ

В ходе расследования экспертам организации CheckPoint Research удалось обнаружить в соцсети более 30 страниц, распространяющих примерно 40 вредоносных ссылок с 2014 года. У некоторых из этих аккаунтов больше 100 тысяч подписчиков.

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Вредоносные файлы загружались на устройства пользователей при переходе по размещенным на странице ссылкам. Среди них были такие трояны удаленного доступа, как Houdini, Remcos и SpyNote. Программы размещались на публичных серверах, принадлежащих в том числе Google.Диск, Box и Dropbox.

Check Point поставил Facebook в известность о своих находках, и администрация соцсети удалила вредоносные страницы.

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