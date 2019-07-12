Где в Молдове в пятницу установлены радары на дорогах

Служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования рассказала о том, где сегодня будут дежурить сотрудники дорожной полиции.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования (НИП) сообщила о трассах, на которых сегодня, 12 июля, дежурят мобильные экипажи с приборами измерения скорости движения.

- M 5: Кишинев - Бельцы - Крива, 194 - 214 км;

- G 91: Унгены – Ниспорены, 5 - 28 км;

- R 1: Кишинев – Унгены, 70 - 103 км;

- R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 - 43 км;

- R 2: Кишинев – Бендеры;

- R 20: Оргеев – Резина;

- R 31: R 30 – Тудора – Паланка, 0 – 15 км;

- R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 23 – 40 – 60 - 88 км;

- R 3: Кишинев – Хынчешты, 9 - 40 км;

- R 9: R 14 – Шолданешты – R 20.

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