"Катюша" в балканском стиле: виртуозная игра- видео

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Балканские музыканты не могут оставить никого равнодушными. И произведения советских композиторов, и народные песни, у них получается сыграть также ярко, как светит солнце на Балканах. Такой зажигательной игре позавидуют многие солисты больших оркестров.
Подтверждение тому - один из коллективов, который так сыграл "Катюшу" и украинскую народную песню "Ти ж мене пидманула", что ноги невольно просятся в пляс - неистовый и зажигательный.
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