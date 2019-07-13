09:34 13 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.06
  • USD17.80
  • RUB0.28
  • RON4.24
  • UAH0.69
Поиск
$400,000 violin stolen from Russian violinist in Austria

"Катюша" в балканском стиле: виртуозная игра- видео

CC BY 2.0 / Luz Adriana Villa / the stolen violin
В Молдове
Получить короткую ссылку
43010

Балканские музыканты славятся своим мастерством столетиями, и в XXI веке они не растеряли своей виртуозности в исполнении песен, которые на слуху у каждого.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Балканские музыканты не могут оставить никого равнодушными. И произведения советских композиторов, и народные песни, у них получается сыграть также ярко, как светит солнце на Балканах. Такой зажигательной игре позавидуют многие солисты больших оркестров. 

Подтверждение тому - один из коллективов, который так сыграл "Катюшу" и украинскую народную песню "Ти ж мене пидманула", что ноги невольно просятся в пляс - неистовый и зажигательный.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Святая святых: какие сокровища хранятся в костюмерной ансамбля "Жок"
"Фирменный" стиль с малых лет: Национальный Балет "Жок" готовит смену
Вернуть былую славу: что происходит в молдавском ансамбле "Жок"
Теги:
исполнение, видео, виртуоз, музыканты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Матч Сперанца - Нефтчи
Матч "Сперанца" - "Нефтчи": самые яркие моменты поединка
«Родина-мать» преобразится
"Родина-мать" совсем скоро преобразится - видео
Отличники на 10 баллов
Отличники на 10 баллов: кто в Молдове успешно сдал экзамены БАК

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться