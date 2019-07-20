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Самолет

Что происходит в аэропорту Кишинева: задерживаются ряд рейсов

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Прибытие и вылет нескольких бортов из воздушной гавани молдавской столицы произойдет с опозданием. В некоторых случаях время задержки составляет до трех часов.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Изменения в расписании Международного аэропорта Кишинева: сразу несколько авиарейсов задерживаются.

Речь идет о рейсе 9U748 авиакомпании AirMoldova из Измира, который должен был приземлиться в 16.20, но вместо этого ожидается в 17.10.

Международный аэропорт Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
Знай свои права: что делать пассажирам при задержке и отмене авиарейса

С задержкой прибудет и самолет WizzAir из Вероны (W6 3788) - вместо 17.45 он прибудет в 18.25.

На три часа позже запланирован прилет смежного рейса 9U 892, IG 9892 авиакомпаний AirMoldova и AirItaly из Рима. Согласно онлайн табло, борт приземлится в аэропорту Кишинева в 22.00.

На час опоздают рейс 9U834 AirMoldova из Лондона - прибытие ожидается в 20.30, а также борт LO 515, 9U 9515 Lot Polish Airlines и Air Moldova в Варшаву - в 18.20.

С задержкой из Кишинева вылетят рейсы в Милан, Рим и Болонью авиакомпаний AirMoldova, WizzAir и AirItaly.

В аэропорту Sputnik заявили, что изменения не связаны с деятельностью воздушной гавани.

Пассажирам указанных рейсов рекомендуется связываться с представителями авиакомпаний.

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