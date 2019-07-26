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Автомобильная пробка

В парламенте хотят разрешить ввоз в Молдову машин старше 10 лет

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Соответствующий законопроект зарегистрирован группой депутатов законодательного органа.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. В парламенте зарегистрирован законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты. В тексте поправок предлагается разрешить ввоз в Молдову автомобилей старше 10 лет.

Поток машин, архивное фото.
© Sputnik / Руслан Кривобок
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В настоящее время законодательство не допускает ввоз и помещение под таможенные режимы импорта, таможенного склада, временного ввоза, таможенное назначение свободной зоны автотранспортных средств, двигателей и кузовов со сроком эксплуатации свыше 10 лет.

По предложению авторов законопроекта, этот срок необходимо увеличить до 15 лет.

По словам экспертов, спрос на подержанные автомобили в Молдове огромный. Только в 2018 году в республике на вторичном рынке было продано около 24 тысяч автомобилей.

Среди подержанных авто в Молдове наибольшей популярностью пользуются машины гибридного типа, японского, чешского и румынского производства.

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Теги:
авторынок


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