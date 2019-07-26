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Заседание Парламента

Реплика дня: угрозы, как мотив разоблачения тайных схем

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Тема:
Внутренний голос: на злобу дня (1)
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Обозреватель Sputnik иронично прокомментировал критику депутатов-демократов в адрес нового министра финансов.

КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Фракция ДПМ в молдавском парламенте выразила вотум недоверия главе министерства финансов Наталье Гаврилице. Демократы считают, что за два месяца новый министр не добилась ощутимых результатов. 

Victor Juc
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В ответ руководитель финансового ведомства отметила, что готова отчитаться о своей работе, а в рамках этого доклада были бы изложены данные обо всех коррупционных схемах, допущенных во время правления предыдущей власти.

Обозреватель Sputnik, комментируя данную ситуацию в парламенте, заметил, что от подобных схем наживалась верхушка ДПМ.

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Тема:
Внутренний голос: на злобу дня (1)

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